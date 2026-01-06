A días de un vencimiento clave, el Gobierno define cómo cubrir el faltante sin usar reservas

A tres días del vencimiento por U$S 4.230 millones en bonos de la deuda pública, el Gobierno nacional mantiene la incógnita de cómo completará ese monto sin recurrir a las reservas internacionales. Los detalles.

Luis Caputo sumó más dólares de cara al próximo vencimiento

En principio, el Tesoro Nacional cuenta con unos U$S 1.950 millones, producto de ingresos de organismos multilaterales, compras en el mercado, y la colocación del BONAR 29 que le permitió sumar U$S 900 millones.

A su vez, este martes se acreditaron los U$S 707 millones provenientes de las empresas que concesionarias de las represas hidroeléctricas del Comahue. De allí que el total disponible para hacer frente a la abultada obligación se acercaría a los U$S 2.700 millones.

En consecuencia, a partir de la información oficial disponible, al Ministerio de Economía aún le restaría recolectar unos U$S 1.500 millones para servir el vencimiento sin usar recursos del Banco Central.

Las órdenes de pago en los diferentes sistemas internacionales que se utilizan en estos casos ya están en curso y, por lo tanto, nadie duda de la cancelación de la obligación.

El interrogante en el mercado financiero es cual es la herramienta que utilizará el gobierno para hacerse de los dólares que le faltan.

A esta altura, la firma de un crédito REPO con cuatro bancos internacionales seguía siendo la opción más firme. Se especula que el anuncio oficial se realizará muy cerca de la acreditación de los fondos en las cuentas de los inversores.

La semana pasada el Banco Central y el Tesoro Nacional realizaron un canje de títulos públicos para que este último tuviera los activos necesarios para efectivizar el REPO. Este mecanismo de crédito consiste en la entrega de una garantía de títulos contra dólares, con un compromiso de recompra en un plazo determinado, de lo cual deriva la tasa de interés que se paga.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en varias oportunidades que estas instituciones le ofrecieron hasta U$S 7.000 millones, pero no dio precisiones sobre las condiciones de esta operación.

En el mercado no se descarta que Caputo tome más dólares de los que necesita para el vencimiento como forma de avanzar en la recomposición de reservas. El desglose de los pagos es el siguiente:

Bonares U$S (AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41):

U$S 1.187 en capital y U$S 462 intereses

Globales EUR (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46):

U$S125 capital y U$S 60 intereses.

Globales U$S (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46):

U$S 1.397 capital y U$S 982 intereses.

Además, durante enero también hay un vencimiento de U$S 300 millones de capital y U$S 140 millones de intereses con organismos internacional. A su vez, en Letras del BCRA vencen US$ 148 millones.

Así, en enero el total de obligaciones ascienden a U$S 3.008 millones de capital y U$S 1.792 millones de intereses.

El gobierno llega frustrado a este momento, dado que esperaba un escenario favorable para intentar algún porcentaje de “roll over” del vencimiento.

Pero ninguna de las medidas que se tomaron en los últimos meses, incluso el swap acordado con los Estados Unidos, convenció a los inversores. Por ello, el Riesgo País no baja de la zona de 560 puntos y frena la posibilidad de refinanciar una parte del capital que vence.

El indicador de JP Morgan se muestra inflexible, reflejo de las dudas que persisten entre los inversores acerca de la continuidad del plan económico de Javier Milei en los actuales parámetros. Básicamente, apuntan al esquema de bandas de flotación.

Más compras

En ese marco, el Banco Central compró hoy otros U$S 83 millones y en dos jornadas ya sumó U$S 104 millones. De esta forma, la autoridad monetaria le dio continuidad al programa de compra de divisas, al cual se había comprometido a mediados de diciembre.

Los movimientos oficiales desconcertaron a los agentes de mercado porque, de acuerdo a las posturas que se observaron durante el día en el sistema de cambios, el Banco Central habría estado comprando billetes para las reservas, al tiempo que vendía en la rueda de contado por cuenta y orden del Tesoro para evitar una suba en el precio. El precio en el que el BCRA habría decidido comprar es en $ 1.466.

A consecuencia de estos movimientos, las reservas brutas treparon a U$S 44.187 millones, incluidos los U$S 707 de la licitación. Cabe apuntar que este monto caerá en forma significativa cuando se ejecute el vencimiento, por lo cual las compras que se realicen estos días maquillan tibiamente esa baja.

En este escenario, la cotización del billete fue a la baja. La pizarra del Banco Nación redujo el precio $ 5 a $ 1.440 para la compra y $ 1.490 para la venta. El segmento mayorista cerró a $ 1.459 y $ 1.467. A su vez, los ahorristas minoristas pudieron acceder a valores de $ 1.450 y $ 1.450 para ambas puntas.

El mercado paralelo estuvo un poco más activo y el precio subió a $ 1.480 y $ 1.520; en Córdoba se pagó hasta $ 1.536. Por su parte, el MEP cedió a $ 1.497, mientras que el Contado con Liquidación quedó en $ 1.536.

Corresponsalía Buenos Aires