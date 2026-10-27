Incorporaron más equipos a la búsqueda del docente Raúl Moyano: de dónde son las brigadas que llegan a Tucumán

A dos semanas de la desaparición del docente jubilado Raúl Moyano, se intensifica la búsqueda este martes con equipos que llegan desde otras provincias.

El hombre reside desde hace varios años en Bariloche y había viajado a Tucumán por motivos familiares. Su último contacto fue mientras ascendía el cerro Ñuñorco.

Quiénes participan en la búsqueda del docente de Bariloche

El operativo de búsqueda cuenta con efectivos de la Policía de Tucumán, el grupo Cero, Gendarmería Nacional y bomberos voluntarios.

Milciades Ávila, subdirector del Grupo Cero comunicó que se incorporarán a las tareas un equipo de Mendoza, consignó el medio Tucumán Despierta. Además colaboran efectivos de Catamarca que emplean canes especializados.

La intensa búsqueda del andinista patagónico movilizó a rescatistas en el cerro Ñuñorco, luego de que se confirmara que el docente salió de caminata y no regresó a la base. Por despliegue estratégico, los rastrillajes se concentran en senderos de alta montaña y quebradas de difícil acceso donde la visibilidad se redujo drásticamente.

El mensaje de la pareja de Raúl Moyano, el docente desaparecido

Liliana Tunkiewiez, su pareja, compartió el domingo un profundo mensaje público para celebrar su aniversario y exigir su aparición con vida. «8 años intensos, muchos proyectos, necesito y que sea así que sigamos cumpliendo muchos años más«, escribió en una publicación en Facebook.

«Tu familia que ensamblaste, tus amistades, todos te estamos esperando«, expresó.