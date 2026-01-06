Cotización del dólar: oficial y blue al martes 6 de enero 2026, lo que necesitas saber

En una jornada marcada por el nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, el dólar oficial inicia este martes 6 de enero 2026 con una cotización de $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Tras el cierre de ayer, donde el promedio minorista en entidades financieras se ubicó en los $1.492,46, los ahorristas y empresas monitorean de cerca el movimiento del dólar oficial, que se mantiene un 4,3% por debajo del techo de libre flotación establecido por el Banco Central en los $1.532,69. En un contexto de alta sensibilidad para el bolsillo, conocer el valor exacto de la moneda es clave para anticipar el impacto en precios y consumos.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 6 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este martes 6 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1440 1490 Banco Nación 1445 1495 Banco ICBC 1445 1495 Banco BBVA 1445 1495 Banco Supervielle 1453 1493 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1440 1500 Banco Hipotecario 1445 1495 Banco Santander 1440 1490 Banco Credicoop 1450 1500 Banco Macro 1435 1495 Banco Piano 1440 1500 Banco BPN 1435 1505

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 6 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este martes 6 de enero 2026:

$1.435 para la compra .

. $1.505 para la venta.

Dólar hoy: así funciona el nuevo esquema de bandas del Banco Central

Bajo los lineamientos de la denominada «fase de remonetización 2026«, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en marcha un esquema de flotación administrada donde el piso y el techo de la divisa se ajustan diariamente.

Para este martes 6 de enero 2026, la autoridad monetaria estableció la banda inferior en $911,80 y la banda superior en $1.533,91. Este mecanismo, que reemplaza el antiguo crawling peg fijo, se calibra automáticamente según el último dato de inflación de INDEC con un rezago de dos meses.

El objetivo oficial, según comunicó la entidad, es permitir que el dólar acompañe la evolución de los precios sin saltos bruscos, mientras el Central busca cumplir con su meta de acumular entre US$10.000 y US$17.000 millones en reservas durante el transcurso del año, interviniendo únicamente cuando la cotización toca los extremos de este corredor.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 6 de enero 2026

Martes 6 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1495 1515

Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan con estabilidad este martes 6 de enero 2026, consolidando la tendencia de brecha mínima tras el inicio del nuevo esquema del BCRA. El dólar MEP (o dólar Bolsa), obtenido mediante la compra y venta de bonos como el GD30, representa una distancia de apenas el 2,1% respecto al mayorista.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la vía legal para girar divisas al exterior a través de activos financieros, se ubica en los $1.538. Según los datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las plataformas de negociación electrónica, el volumen operado se mantiene estable, mientras el mercado digiere la capacidad de absorción de liquidez del Central en esta primera semana del año.

En este contexto, los dólares financieros operan este martes 6 de enero 2026 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.499,48

Dólar CCL:

Apertura: $1.538,07

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 6 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: