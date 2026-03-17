Guía rápida para el cálculo del 1% de antigüedad en empleadas domésticas: marzo 2026

La oficialización de la Resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares trajo alivio para empleadas domésticas, pero también nuevos desafíos contables para los hogares argentinos. Con un incremento del 1,5% retroactivo a febrero y otro 1,5% para marzo 2026, la base de cálculo de todos los adicionales se movió.

La pregunta ahora es: ¿el 1% por año de antigüedad de las empleadas domésticas se calcula sobre el básico anterior o sobre el actualizado? La respuesta es determinante para cumplir con la ley y garantizar que la trabajadora perciba lo que le corresponde por sus años de servicio, especialmente en un contexto donde cada peso cuenta frente a la inflación.

La regla de oro: la antigüedad de empleadas domésticas siempre sigue al básico actual

Para despejar cualquier duda, la normativa laboral es taxativa: los adicionales como la antigüedad o el plus por zona desfavorable son porcentajes que se aplican sobre el salario básico vigente al momento de la liquidación.

Esto significa que, para el pago de marzo 2026, el empleador debe tomar la nueva escala homologada y sobre ese monto aplicar el 1% por cada año trabajado (contando desde septiembre de 2020). Si se calculara sobre el básico de enero o febrero, se estaría subestimando el haber real, generando una diferencia salarial que podría ser reclamada a futuro.

Antigüedad y aumento para empleadas domésticas | Paso a paso: cómo hacer la cuenta en marzo 2026

Para que no queden dudas, veamos un ejemplo práctico con la categoría de Tareas Generales (limpieza) con retiro, que es la más común en los hogares:

Identificar el Nuevo Básico: para marzo 2026, el sueldo mensual es de $410.773,52. Calcular los años: supongamos que la trabajadora tiene 4 años de antigüedad (ingresó en marzo de 2022). Le corresponde un 4% adicional. Aplicar el porcentaje: se debe calcular el 4% de $410.773,52, lo que da un total de $16.430,94 solo por antigüedad. Sumar al total: el sueldo bruto (antes de otros adicionales como zona desfavorable) será de $427.204,46.

Es fundamental recordar que este ítem debe figurar discriminado en el recibo de sueldo de ARCA bajo el concepto «Antigüedad», para que quede constancia legal del cumplimiento.

Empleadas domésticas: ¿qué pasa con el bono extraordinario de marzo 2026?

Una confusión frecuente es si la antigüedad también se aplica sobre el bono de hasta $20.000 que se paga en marzo 2026. La respuesta es no. Al ser una suma no remunerativa, el bono no forma parte de la base de cálculo para la antigüedad ni para el aguinaldo o las vacaciones.

El 1% de antigüedad solo «mira» al sueldo básico. Sin embargo, para quienes viven en la Patagonia (Río Negro y Neuquén), el cálculo tiene un paso extra: primero se suma la antigüedad al básico y, sobre ese total, se aplica el 30% de zona desfavorable. Esta «cascada» de aumentos es lo que garantiza que los salarios en el sur mantengan su poder adquisitivo frente al costo de vida regional.