Plazo fijo: rentabilidad y mejores tasas para $7.000.000 en febrero 2026

En un escenario de marcada estabilidad cambiaria y con la inflación buscando consolidar su tendencia a la baja, el plazo fijo tradicional se mantiene como el refugio predilecto para los ahorristas que huyen del riesgo.

A pesar de que las tasas de interés muestran una leve corrección a la baja, la previsibilidad de este instrumento —que permite conocer el retorno exacto desde el primer minuto— lo posiciona como una herramienta clave para quienes buscan generar una renta mensual sin las complicaciones de la volatilidad bursátil.

Hoy, colocar un excedente de $7.000.000 no solo es una forma de resguardar el capital, sino que se convierte en una estrategia de flujo de caja para el inicio de la temporada de gastos de marzo 2026.

¿Cuánto se gana al mes con un plazo fijo?: El cálculo para una inversión de $7.000.000 en febrero 2026

Si decidís volcar $7.000.000 a una colocación a 30 días, la rentabilidad dependerá directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrezca tu entidad. Tomando como referencia un promedio del 25% anual, los números para tu bolsillo son claros:

Intereses ganados en 30 días : aproximadamente $143.835,62.

: aproximadamente $143.835,62. Monto total al vencimiento: recibirás $7.143.835,62.

Este rendimiento mensual funciona hoy como un «sueldo extra» o un refuerzo para cubrir costos fijos, especialmente en un contexto donde el dólar oficial y los financieros operan en zona de mínimos, restándole atractivo inmediato a la dolarización de carteras.

Ranking de tasas de pazos fijos: los bancos que más pagan a fines de febrero 2026

Aunque el promedio del mercado oscila en el 25%, existe una fuerte dispersión de tasas. Los bancos más pequeños y las entidades regionales suelen ofrecer rendimientos superiores para captar liquidez. Según los últimos reportes oficiales:

Entidad Financiera Tasa Nominal Anual (TNA) Bancos CMF, Voii y Comercio 33,5 % (Líderes del mercado) Banco Meridian y BICA 33 % – 33,25 % Banco del Sol y Reba 32 % – 33 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % Banco de la Nación Argentina (BNA) 25 % Banco Macro 28 % Bancos Galicia, Santander y Ciudad 23 %

Antes de constituir tu plazo fijo, chequeá si tu banco ofrece una tasa diferencial por realizar la operación vía App o Home Banking, ya que suele ser superior a la de ventanilla.

Plazo fijo vs. inflación: ¿es una inversión conveniente en febrero 2026?

La gran pregunta que se hacen los ahorristas este febrero 2026 es si el plazo fijo logra ganarle al aumento de precios. Con una TNA del 25%, la tasa efectiva mensual ronda el 2,05%.

Si bien este rendimiento puede parecer bajo comparado con meses anteriores, la clave reside en la tasa real: si la inflación mensual se sitúa por debajo de ese número, el ahorrista estará ganando poder adquisitivo.

Además, ante la actual «pax cambiaria», el plazo fijo permite realizar lo que en la City llaman carry trade: ganar intereses en pesos mientras el dólar está «planchado», para luego poder comprar más divisas al final del mes con la ganancia obtenida.