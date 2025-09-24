Carrefour se une a Mercado Libre con una promoción imperdible, en medio de su venta: los días claves para ahorrar

La cadena de supermercados francesa Carrefour planea la venta de sus sucursales en Argentina. Mientras los empresarios se disputan los más de 700 supermercados, Carrefour se une a Mercado Libre con una promoción imperdible que podes disfrutar durante septiembre. Te contamos los días claves para ahorrar.

Según detallaron en la página web de Carrefour, durante lo que resta de septiembre se podrá aprovechar una promoción con pagos efectuados desde Mercado Pago.

Se trata de un descuento del 15% y la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés los días lunes y miercoles. La promoción tiene un tope de descuento de $4000.

Carrefour se va de Argentina: cuántas sucursales de Neuquén y Río Negro quedarían afectadas por su salida

La gigante francesa se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Como parte de una nueva estrategia comercial, la medida implica mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

Según precisa la empresa en su página oficial, en el norte de la Patagonia la cadena de supermercados cuenta con cuatro sucursales.

La mayoría están ubicadas en el Alto Valle: dos en Neuquén capital (en el centro y en el oeste de la ciudad) y otra en General Roca. La restante se encuentra ubicada en la cordillera, en San Carlos de Bariloche.