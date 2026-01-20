Celulares sin aranceles: ¿bajaron los precios en Argentina o siguen siendo más caros que en Chile?

Entra en vigencia la eliminación de aranceles a la importación de celulares, una medida que fue impulsada por el Gobierno con las expectativas de generar una baja general de los precios en Argentina.

El objetivo es mejorar la competitividad con el mercado internacional, pero el sector ya advirtió que persisten otros costos estructurales que impiden que los valores se equilibren.

Quita de aranceles: ¿bajaron los precios de los celulares en Argentina?

Especialistas aseguraron que pese a la quita de aranceles, los precios de los celulares en el mercado local no sufrirán grandes modificaciones y seguirán siendo considerablemente más altos que en el exterior.

El sitio Clarín realizó un relevamiento en el que informó que los equipos en Argentina costarán hasta el doble que en Estados Unidos y más de un 60% más caros que en Chile.

Los principales distribuidores explicaron que no bajarán sus precios porque se anticiparon al anuncio. Desde MacStation, distribuidor oficial de Apple, resaltaron: «La quita de aranceles ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17 y no resulta necesario aplicar reducciones en esta instancia».

Por su parte, referentes de Maximstore indicaron que se adelantaron «en algunas categorías a las bajas» porque sabían que «el costo de reposición será menor», pero aclararon que la medida impacta más en las compras corporativas que en el consumidor individual.

En el mismo relevamiento realizado por el sitio Clarín, compararon los precios actuales de celulares -modelos de gama alta y media- en Argentina y Chile, y el resultado fue el siguiente:

iPhone 17 Pro Max (256 GB): en Argentina se consigue a US$ 2.229 (aprox. $3,3 millones), mientras que en Chile cuesta US$ 1.757 (aprox. $2,6 millones).

Samsung Galaxy S25 FE: La brecha es abismal. el precio local es de US$ 1.216 (aprox. $1.799.999), frente a los US$ 736 (aprox. $1.090.612) en Chile.

Motorola Moto G35 5G: en la gama media la diferencia se achica, cotizando a $399.999 (US$ 270) en el país, frente a US$ 256 en Chile.

Con información de Noticias Argentinas y Clarín