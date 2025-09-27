Carrefour se va: si el principal candidato compra la cadena, ¿cuántos supermercados controlaría en Neuquén y Río Negro?

Carrefour anunció la venta de sus supermercados en Argentina como parte de un proceso de reorganización interno iniciado hace meses. Si bien hay varios interesados en tomar el control, un empresario, que ya opera con sucursales en Neuquén y Río Negro, se está posicionando como el mejor candidato y en caso de concretar la compra, podría ganar más territorio en el país.

Ya no es un secreto que el principal candidato para comprar la cadena Carrefour Argentina es el Grupo GDN, liderado por el empresario Francisco De Narváez. Lo llamativo es que este potencial candidato ya opera en Argentina con la cadena Chango Más.

Chango Más es una cadena de supermercados e hipermercados, la marca surgió como parte de la transformación de los antiguos locales de la cadena estadounidense Walmart y no hay argentino que no la reconozca.

¿Cuántos supermercados controlaría en Neuquén y Río Negro?

Aunque falta la confirmación oficial, si el Grupo De Narváez concreta la adquisición, ganaría más territorio en el país, pero también en las provincias de Neuquén y Río Negro donde pasaría a poseer un total de 10 supermercados.

Esta cifra surge de la suma total de sus locales actuales de Chango Más con las sucursales, aún en funcionamiento, de Carrefour.

En la provincia de Neuquén pasaría a controlar 4 supermercados: dos de su cadena actual un Chango Más y un Hiper Chango Más, ambos ubicado en la ciudad capital. A estos se le sumaría las dos sucursales de Carrefour, también ubicados en capital.

En la provincia Río Negro pasaría a controlar 6 supermercados: cuatro de su cadena actual que se distribuyen en Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche; y se le sumarían dos sucursales de Carrefour que se ubican en Roca y Bariloche.

Chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina

Como parte de su nueva estrategia, el gigante frances, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.