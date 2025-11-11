Cotización del dólar hoy: el mercado cambiario este martes 11 de noviembre 2025

¿A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 11 de noviembre 2025? En esta nota, consultá el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Seguí en vivo toda la información de la City y las claves de la agenda política que impactan en la economía argentina.

Dólar Oficial: inicia este martes 11 de noviembre 2025 en

$1.445 en Banco Nación.

Dólar Blue: arranca hoy en

$1.425 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: empieza en

$1.455 para la venta.

Dólares financieros.

Los mercados financieros abren este martes 11 de noviembre 2025 con la mirada puesta en la brecha cambiaria. La reacción de los dólares financieros (MEP y CCL) en la segunda rueda de la segunda semana de noviembre 2025.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 11 de noviembre 2025

Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este martes 11 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1395 1445 Banco ICBC 1385 1445 Banco BBVA 1400 1455 Banco Supervielle 1404 1444 Banco Ciudad de Bs As 1390 1450 Banco Patagonia 1400 1460 Banco Santander 1400 1440 Banco Galicia Más 1400 1450 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1390 1450 Banco Piano 1395 1465 Banco BPN 1385 1455

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 11 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN): así comienza la cotización este martes 11 de noviembre 2025:

$1.385 para la compra .

. $1.455 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 11 de noviembre 2025

Martes 11 de noviembre 2025. El dólar blue inicia la jornada en estos valores:

Para la compra: $1.405

Para la venta: $1.425

Los dólares financieros operan este martes 11 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.458,18

Dólar CCL:

Apertura: $1.480,45

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 11 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.878,50 en noviembre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: