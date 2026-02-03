Cotización del dólar hoy 3 de febrero 2026: banco por banco y brecha cambiaria actual

En la apertura del mercado financiero de este martes 3 de febrero 2026, el dólar oficial minorista se mantiene estable y cotiza a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Por su parte, el promedio que releva el Banco Central (BCRA) entre las principales entidades privadas sitúa a la divisa en $1.465,01, consolidando la tendencia lateral con la que inició el mes. En el mercado mayorista, referencia clave para las operaciones de comercio exterior, el tipo de cambio opera a $1.447, mientras que el dólar tarjeta —que incluye la carga impositiva para consumos en el exterior— se sostiene en $1.911.

Bajo el nuevo régimen de bandas cambiarias actualizado ayer, el mercado opera con una brecha mínima respecto a los dólares financieros, reflejando una calma cambiaria sostenida por la indexación controlada del esquema monetario.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 3 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1420 1470 Banco Nación 1420 1470 Banco ICBC 1405 1465 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1436 1476 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1425 1475 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander 1420 1470 Banco Credicoop 1420 1470 Banco Macro 1420 1478 Banco Piano 1420 1480 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 3 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este martes 3 de febrero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Bandas cambiarias en febrero 2026: el nuevo corredor del BCRA tras la indexación

Tras el inicio del segundo mes del 2026, el Banco Central mantiene operativo el sistema de flotación administrada por bandas, ajustando los márgenes de intervención de acuerdo a la inflación de dos meses previos. Este mecanismo, que busca dar previsibilidad al mercado sin recurrir a un congelamiento estático, establece para este martes los siguientes límites de operación:

Referencia de Banda 30 de enero 2026

(cierre) Martes

3 de febrero 2026 Límite Superior (Techo) $1.563,31 $1.602,6 Límite Inferior (Piso) $894,10 $916,45

Este ajuste del 2,5% mensual en el corredor cambiario responde directamente al IPC registrado en noviembre pasado, permitiendo que la moneda acompañe la dinámica de precios sin generar atrasos significativos.

Con un dólar mayorista operando hoy en torno a los $1.447, la divisa se ubica cómodamente en la zona neutral de la banda, lo que otorga al BCRA un margen de maniobra de más de $150 antes de verse obligado a intervenir para frenar una suba. Esta holgura es lo que explica la baja volatilidad actual y la brecha del 1% con los dólares financieros.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 3 de febrero 2026

Martes 3 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1430 1450

Dólar MEP y CCL: estabilidad bursátil y brecha en mínimos

En la segunda rueda de febrero 2026, las cotizaciones financieras operan sin grandes sobresaltos, manteniendo la calma que caracterizó el inicio de la semana. El dólar MEP (o bolsa) se ubica consolidándose apenas por debajo del valor de venta oficial minorista en el Banco Nación. Esta paridad técnica es una señal de fuerte estabilidad, ya que elimina los incentivos para el arbitraje («puré») entre los distintos tipos de cambio.

Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL) muestra una tendencia lateral tras el leve reacomodamiento al alza del cierre de enero. La brecha cambiaria con el dólar mayorista ($1.447) continúa orbitando el 1%, un nivel históricamente bajo que facilita la planificación de importaciones y reduce las presiones inflacionarias de corto plazo. Esta quietud se apoya principalmente en la fuerte liquidación de exportadores y en el mantenimiento de tasas de interés reales positivas que incentivan la permanencia en activos en pesos.

Resumen de apertura martes 3 de febrero 2026:

Dólar MEP: $1.450,23.

$1.450,23. Dólar CCL: $1.488,24

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este martes 3 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: