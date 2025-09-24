Cotización del dólar hoy, miércoles 24 de septiembre 2025: todos los precios actualizados

El mercado cambiario de Argentina abre con expectativas este miércoles 24 de septiembre 2025, tras las últimas novedades económicas que llevaron a una baja del dólar en la jornada anterior. En esta nota, te brindamos la cotización del dólar hoy y el precio de las principales divisas de referencia en el país.

Conocé el valor actualizado del dólar oficial, el dólar blue, el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL) en los principales bancos.

Las cotizaciones del dólar de este miércoles 24 de septiembre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.410 para la venta.

$1.410 para la venta. Dólar Oficial: $1.375 en Banco Nación .

$1.375 en . Dólar MEP: $1.403,32

$1.403,32 Dólar CCL: $1.415,93

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en el inicio de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones miércoles 24 de septiembre 2025

Este miércoles 24 de septiembre 2025, el dólar oficial en Banco Nación abre su actividad cotizando en $1.325 para la compra y en $1.375 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este miércoles 24 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1335 1395 Banco Nación 1325 1375 Banco ICBC 1345 1390 Banco BBVA 1335 1390 Banco Supervielle 1332 1382 Banco Ciudad de Bs As 1325 1385 Banco Patagonia 1335 1385 Banco Santander 1340 1380 Banco Galicia Más 1350 1400 Banco Credicoop 1335 1385 Banco Macro 1340 1390 Banco Piano 1335 1400 Banco BPN 1315 1385

Por su parte, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad en $1.315 para la compra y $1.385 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones miércoles 24 de septiembre 2025

En la apertura de la jornada este miércoles 24 de septiembre 2025, el dólar blue cotiza en estos valores:

Para la compra: $1.390

Para la venta: $1.410

Por su parte, los dólares financieros operan este miércoles 24 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.403,32

Dólar CCL:

Apertura: $1.415,93

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1800,50 en septiembre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.