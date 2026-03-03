Cotización del dólar oficial: banco por banco este martes 3 de marzo 2026

En la segunda rueda operativa de marzo 2026, el dólar oficial mantiene su sesgo de estabilidad en las pizarras del Banco Nación (BNA), consolidando la tendencia de previsibilidad con la que inició el mes. La divisa abre este martes 3 de marzo 2026 a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin mostrar variaciones respecto al cierre previo.

Mientras el mercado mayorista asimila los primeros flujos de demanda comercial del mes, el Banco Central continúa operando bajo un esquema de sintonía fina para defender su racha compradora de reservas. Con una brecha cambiaria que se resiste a abandonar sus mínimos históricos, la atención de los inversores se desplaza hoy hacia el comportamiento de los dólares financieros, que actúan como el principal indicador de expectativas ante los desafíos estacionales de marzo 2026.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 3 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 3 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1380 1420 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1365 1420 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1365 1435

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 3 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este martes 3 de marzo 2026:

$1.365 para la compra .

. $1.435 para la venta.

Estrategia del BCRA en marzo 2026: compras en el mercado y gestión de vencimientos para blindar las reservas

En el segundo día hábil de marzo 2026, el Banco Central (BCRA) despliega una estrategia de «doble vía» para consolidar su balance. Tras haber alcanzado un récord de reservas internacionales que rozan los u$s47.000 millones al cierre de febrero, la autoridad monetaria enfrenta este mes el desafío de administrar importantes compromisos financieros sin alterar la calma cambiaria.

La hoja de ruta para este martes incluye el monitoreo del impacto del pago de u$s1.000 millones correspondientes al bono Bopreal Serie 3, una operación que pone a prueba la liquidez acumulada durante la racha de 36 ruedas consecutivas de compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Bajo el nuevo esquema de bandas cambiarias vigente para este 2026, el Central opera con un margen de maniobra que le permite absorber el excedente de divisas del sector exportador mientras el tipo de cambio se mantiene un 12% por debajo del techo de la banda.

Esta distancia técnica es la que garantiza la «pax cambiaria», permitiendo que el organismo no solo cumpla con sus metas de acumulación de reservas —que ya superan el 26% del objetivo anual— sino que también oficie como un ancla para las expectativas inflacionarias. Para los analistas, la clave de este marzo 2026 «invicto» será la sintonía entre la liquidación del complejo agroexportador y la capacidad del BCRA para neutralizar los pagos de deuda con organismos multilaterales previstos para las próximas semanas.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 3 de marzo 2026

Martes 3 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1400 1420

Dólar MEP y CCL: los financieros asimilan la liquidez del mercado y mantienen la brecha en mínimos

En el ámbito bursátil, los dólares financieros operan este martes 3 de marzo 2026 con una calma que sorprende a los operadores, dadas las tensiones estacionales de marzo. El dólar MEP (o bolsa) cotiza en torno a los:

$1.420.

Mantiene así una paridad casi total con el oficial minorista. Esta «brecha cero» es el resultado de una oferta sostenida de bonos soberanos de referencia, como el AL30 y el GD30, que hoy actúan como el refugio predilecto para los ahorristas que buscan dolarizar carteras de forma legal y sin el «parking» extendido de otros años.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la herramienta clave para la salida de divisas del sector corporativo, se ubica cerca de los

$1.465.

A pesar de la salida de divisas prevista para pagos de deuda corporativa este mes, el CCL refleja una baja volatilidad, moviéndose en un rango estrecho que no supera el 3% de brecha respecto al MEP. Para los analistas de la City, este equilibrio técnico es una señal de que el mercado ya ha descontado los flujos de marzo, permitiendo que las empresas operen con una previsibilidad que favorece la planificación de costos y la importación de insumos críticos.

Dólar tarjeta hoy: el impacto en el inicio de clases y la estrategia de ahorro clave para marzo 2026

El dólar tarjeta se convierte este martes 3 de marzo 2026 en una variable crítica para las familias que enfrentan gastos en plataformas educativas, licencias de software y servicios de streaming.

Tras la eliminación del Impuesto PAIS, la cotización se compone únicamente del valor oficial del Banco Nación ($1.415) más una percepción del 30% a cuenta de Ganancias, situándose hoy en los: