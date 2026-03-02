Dólar oficial hoy: estabilidad y precios en bancos este lunes 2 de marzo 2026

En el arranque de un mes clave para la hoja de ruta económica, el dólar oficial inicia este lunes 2 de marzo 2026 manteniendo la firmeza y estabilidad que caracterizaron el cierre de febrero. Según las primeras pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa abre a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, reflejando un sutil ajuste que da continuidad al ritmo de microdevaluaciones programadas.

Con el mercado monitoreando de cerca el inicio de la liquidación de divisas del agro y la demanda propia del comienzo del ciclo lectivo, la atención se centra en si el Banco Central podrá extender su racha compradora frente a un escenario de brecha mínima con los dólares financieros, que hoy operan en zona de calma técnica.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este 2 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 2 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1385 1445 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1390 1430 Banco Ciudad de Bs As 1375 1435 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1380 1430 Banco Santander 1375 1425 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1380 1430 Banco Piano 1380 1440 Banco BPN 1365 1435

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 2 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este lunes 2 de marzo 2026:

$1.365 para la compra .

. $1.435 para la venta.

El Banco Central frente a marzo 2026: los tres frentes que pondrán a prueba la acumulación de reservas

Tras cerrar un febrero con saldo positivo, el Banco Central (BCRA) inicia marzo 2026 bajo un nuevo escenario de exigencia técnica. Si bien la entidad llega con una racha compradora robusta, el tercer mes del año suele actuar como un «puente» crítico antes del ingreso fuerte de los agrodólares en abril. El primer gran desafío radica en la estacionalidad de la demanda: el inicio del ciclo lectivo y la recomposición de stocks de las empresas suelen presionar sobre el mercado mayorista, testeando la capacidad de la autoridad monetaria para mantener la brecha cambiaria en niveles mínimos sin sacrificar reservas en exceso.

En segundo lugar, el BCRA deberá administrar la liquidez del sistema en un contexto de inflación que busca consolidar el dígito mensual. La estrategia de microdevaluaciones programadas (crawling peg) enfrentará la presión de los costos logísticos y de servicios que suelen ajustarse en esta época del año. Finalmente, el mercado seguirá de cerca la liquidación de la cosecha fina y los anticipos de la gruesa; cualquier demora por factores climáticos o de expectativas de precio podría obligar al Central a una postura más defensiva en sus intervenciones diarias para proteger el patrimonio neto recuperado durante el verano.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 2 de marzo 2026

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólares financieros: el MEP y el CCL inician marzo 2026 con brecha mínima y paridad técnica

En el mercado de capitales, las cotizaciones financieras abren la semana sin grandes variaciones, consolidando el escenario de «brecha comprimida» que marcó el cierre del bimestre pasado. El dólar MEP (o bolsa) cotiza este lunes en torno a los:

$1.420.

Una cifra que lo mantiene en una virtual paridad con el oficial minorista. Esta estabilidad es el resultado de una mayor oferta de divisas en el mercado bursátil y de una demanda de dolarización que ha encontrado en los bonos soberanos —como el AL30— una vía de escape segura y previsible.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:

$1.470.

La brecha entre el CCL y el oficial mayorista se sitúa en niveles históricamente bajos, lo que facilita a las empresas la planificación de sus remesas al exterior y la gestión de pasivos en moneda extranjera. Para los analistas, este inicio de marzo con «pax cambiaria» en los dólares financieros es una señal de confianza inversora, aunque advierten que el mercado monitoreará de cerca el ritmo de liquidación del agro para determinar si este equilibrio técnico puede sostenerse durante el resto del trimestre.

Dólar tarjeta hoy: el impacto en los servicios digitales y el inicio del ciclo lectivo

Con el comienzo de marzo 2026, el dólar tarjeta se posiciona como una de las cotizaciones más consultadas por quienes deben enfrentar el pago de servicios de streaming, suscripciones educativas y aplicaciones del exterior. En la apertura de este lunes, y tomando como base la cotización del Banco Nación, el valor se ubica en los $1.846. Cabe recordar que este precio surge de sumar al oficial minorista una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, tras la eliminación definitiva del Impuesto PAIS a principios de año.

A pesar de ser la cotización más alta del mercado, la estabilidad de la brecha ofrece una oportunidad estratégica para el ahorro. Dado que el dólar MEP cotiza hoy cerca de los $1.420, los usuarios pueden optar por cancelar sus consumos en moneda extranjera utilizando dólares comprados en el mercado bursátil. Esta maniobra permite evitar el recargo del 30% y representa un ahorro real de más de $430 por cada dólar gastado, un alivio significativo para el bolsillo familiar en un mes de alta carga de gastos fijos.