Dólar oficial y su impacto en el mercado: cotizaciones al martes 24 de febrero 2026

En una jornada clave para medir la profundidad de la «pax cambiaria», el dólar oficial inicia este martes 24 de febrero 2026 consolidando la estabilidad que ha caracterizado al segundo mes del año. Según las cotizaciones de apertura del Banco Nación (BNA), la divisa se ubica en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, manteniendo la paridad con el cierre previo y reforzando el ancla nominal del programa económico.

Con la atención de los analistas puesta en si el Banco Central logrará extender su racha compradora a 35 ruedas consecutivas, el mercado monitorea de cerca la brecha con el dólar tarjeta y los financieros, que hoy operan en niveles de convergencia técnica que simplifican la toma de decisiones para ahorristas y empresas.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 24 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1340 1390 Banco Nación 1340 1390 Banco ICBC 1350 1405 Banco BBVA 1345 1395 Banco Supervielle 1347 1387 Banco Ciudad de Bs As 1330 1390 Banco Patagonia 1350 1400 Banco Hipotecario 1345 1395 Banco Santander 1345 1395 Banco Credicoop 1345 1395 Banco Macro 1351 1400 Banco Piano 1340 1395 Banco BPN 1330 1400

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 24 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este martes 24 de febrero 2026:

$1.330 para la compra .

. $1.400 para la venta.

Dólar Tarjeta: la referencia clave para los servicios y el turismo exterior este martes 24 de febrero 2026

En el inicio de esta jornada, el dólar tarjeta (o dólar turista) se mantiene como la cotización más alta del mercado, ubicándose en torno a los $1.807. Este valor, que surge de aplicar los recargos impositivos sobre el oficial minorista del Banco Nación, sigue siendo el «techo» de referencia para millones de usuarios que consumen servicios de streaming, aplicaciones y viajes al exterior.

A pesar de ser la opción más costosa, la estabilidad del oficial permite que quienes tienen consumos en dólares puedan planificar sus pagos con mayor previsibilidad. Sin embargo, ante la brecha actual, muchos ahorristas están optando por pagar sus resúmenes de tarjeta con dólares MEP comprados previamente, una estrategia que permite un ahorro real de casi un 40% en comparación con el pago directo en pesos.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 24 de febrero 2026

Martes 24 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólares financieros: el MEP y el CCL operan en «zona de calma» técnica

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras abren este martes 24 de febrero 2026 sin grandes saltos, reforzando la sensación de estabilidad que rodea al Banco Central. El dólar MEP (o bolsa) cotiza cerca de los

$1.400.

Así, se posiciona incluso por debajo de la venta del oficial en algunas plataformas. Esta paridad técnica es la que está absorbiendo la mayor parte de la demanda de ahorro, quitándole presión al mercado informal.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) inicia la rueda en los:

$1.425.

Esta cotización, que suele ser el termómetro de las empresas para girar divisas al exterior, muestra una brecha muy contenida respecto al oficial mayorista. Para los analistas de la City, este escenario de «brechas comprimidas» es la señal más clara de que la liquidez está bajo control y de que el mercado confía en la capacidad de acumulación de reservas que viene demostrando el BCRA.