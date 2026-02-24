SUSCRIBITE Diario papel
Dólar oficial y su impacto en el mercado: cotizaciones al martes 24 de febrero 2026

Dólar hoy: la estabilidad del oficial se consolida y el BCRA pone a prueba su récord de acumulación de reservas. En una jornada marcada por la convergencia de precios, analizamos qué esperar de los financieros y cómo la brecha 'cero' con el MEP redefine el mercado de cambios para marzo. Todas las cotizaciones del mercado financiero: dólar oficial, dólar blue, dólar MEP y dólar CCL; más el precio en Neuquén.

Por Redacción

Dólar hoy: cotizaciones.-

En una jornada clave para medir la profundidad de la «pax cambiaria», el dólar oficial inicia este martes 24 de febrero 2026 consolidando la estabilidad que ha caracterizado al segundo mes del año. Según las cotizaciones de apertura del Banco Nación (BNA), la divisa se ubica en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, manteniendo la paridad con el cierre previo y reforzando el ancla nominal del programa económico.

Con la atención de los analistas puesta en si el Banco Central logrará extender su racha compradora a 35 ruedas consecutivas, el mercado monitorea de cerca la brecha con el dólar tarjeta y los financieros, que hoy operan en niveles de convergencia técnica que simplifican la toma de decisiones para ahorristas y empresas.

Seguí toda la información de hoy, martes 24 de febrero 2026, acá:

  • Cotización del dólar oficial en bancos.
  • Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
  • Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
  • Cotización del dólar blue.
  • Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 24 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 24 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCOAPERTURA
CompraVenta
Banco Galicia13401390
Banco Nación13401390
Banco ICBC13501405
Banco BBVA13451395
Banco Supervielle13471387
Banco Ciudad de Bs As13301390
Banco Patagonia13501400
Banco Hipotecario13451395
Banco Santander13451395
Banco Credicoop13451395
Banco Macro13511400
Banco Piano13401395
Banco BPN13301400

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 24 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este martes 24 de febrero 2026:

  • $1.330 para la compra.
  • $1.400 para la venta.

Dólar Tarjeta: la referencia clave para los servicios y el turismo exterior este martes 24 de febrero 2026

En el inicio de esta jornada, el dólar tarjeta (o dólar turista) se mantiene como la cotización más alta del mercado, ubicándose en torno a los $1.807. Este valor, que surge de aplicar los recargos impositivos sobre el oficial minorista del Banco Nación, sigue siendo el «techo» de referencia para millones de usuarios que consumen servicios de streaming, aplicaciones y viajes al exterior.

A pesar de ser la opción más costosa, la estabilidad del oficial permite que quienes tienen consumos en dólares puedan planificar sus pagos con mayor previsibilidad. Sin embargo, ante la brecha actual, muchos ahorristas están optando por pagar sus resúmenes de tarjeta con dólares MEP comprados previamente, una estrategia que permite un ahorro real de casi un 40% en comparación con el pago directo en pesos.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 24 de febrero 2026

Martes 24 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIOAPERTURA
CompraVenta
Dólar blue14051425

Dólares financieros: el MEP y el CCL operan en «zona de calma» técnica

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras abren este martes 24 de febrero 2026 sin grandes saltos, reforzando la sensación de estabilidad que rodea al Banco Central. El dólar MEP (o bolsa) cotiza cerca de los

  • $1.400.

Así, se posiciona incluso por debajo de la venta del oficial en algunas plataformas. Esta paridad técnica es la que está absorbiendo la mayor parte de la demanda de ahorro, quitándole presión al mercado informal.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) inicia la rueda en los:

  • $1.425.

Esta cotización, que suele ser el termómetro de las empresas para girar divisas al exterior, muestra una brecha muy contenida respecto al oficial mayorista. Para los analistas de la City, este escenario de «brechas comprimidas» es la señal más clara de que la liquidez está bajo control y de que el mercado confía en la capacidad de acumulación de reservas que viene demostrando el BCRA.


