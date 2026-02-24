Dólar oficial y su impacto en el mercado: cotizaciones al martes 24 de febrero 2026
Dólar hoy: la estabilidad del oficial se consolida y el BCRA pone a prueba su récord de acumulación de reservas. En una jornada marcada por la convergencia de precios, analizamos qué esperar de los financieros y cómo la brecha 'cero' con el MEP redefine el mercado de cambios para marzo. Todas las cotizaciones del mercado financiero: dólar oficial, dólar blue, dólar MEP y dólar CCL; más el precio en Neuquén.
En una jornada clave para medir la profundidad de la «pax cambiaria», el dólar oficial inicia este martes 24 de febrero 2026 consolidando la estabilidad que ha caracterizado al segundo mes del año. Según las cotizaciones de apertura del Banco Nación (BNA), la divisa se ubica en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, manteniendo la paridad con el cierre previo y reforzando el ancla nominal del programa económico.
Con la atención de los analistas puesta en si el Banco Central logrará extender su racha compradora a 35 ruedas consecutivas, el mercado monitorea de cerca la brecha con el dólar tarjeta y los financieros, que hoy operan en niveles de convergencia técnica que simplifican la toma de decisiones para ahorristas y empresas.
Seguí toda la información de hoy, martes 24 de febrero 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 24 de febrero 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 24 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1340
|1390
|Banco Nación
|1340
|1390
|Banco ICBC
|1350
|1405
|Banco BBVA
|1345
|1395
|Banco Supervielle
|1347
|1387
|Banco Ciudad de Bs As
|1330
|1390
|Banco Patagonia
|1350
|1400
|Banco Hipotecario
|1345
|1395
|Banco Santander
|1345
|1395
|Banco Credicoop
|1345
|1395
|Banco Macro
|1351
|1400
|Banco Piano
|1340
|1395
|Banco BPN
|1330
|1400
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 24 de febrero 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este martes 24 de febrero 2026:
- $1.330 para la compra.
- $1.400 para la venta.
Dólar Tarjeta: la referencia clave para los servicios y el turismo exterior este martes 24 de febrero 2026
En el inicio de esta jornada, el dólar tarjeta (o dólar turista) se mantiene como la cotización más alta del mercado, ubicándose en torno a los $1.807. Este valor, que surge de aplicar los recargos impositivos sobre el oficial minorista del Banco Nación, sigue siendo el «techo» de referencia para millones de usuarios que consumen servicios de streaming, aplicaciones y viajes al exterior.
A pesar de ser la opción más costosa, la estabilidad del oficial permite que quienes tienen consumos en dólares puedan planificar sus pagos con mayor previsibilidad. Sin embargo, ante la brecha actual, muchos ahorristas están optando por pagar sus resúmenes de tarjeta con dólares MEP comprados previamente, una estrategia que permite un ahorro real de casi un 40% en comparación con el pago directo en pesos.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 24 de febrero 2026
Martes 24 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1405
|1425
Dólares financieros: el MEP y el CCL operan en «zona de calma» técnica
En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras abren este martes 24 de febrero 2026 sin grandes saltos, reforzando la sensación de estabilidad que rodea al Banco Central. El dólar MEP (o bolsa) cotiza cerca de los
- $1.400.
Así, se posiciona incluso por debajo de la venta del oficial en algunas plataformas. Esta paridad técnica es la que está absorbiendo la mayor parte de la demanda de ahorro, quitándole presión al mercado informal.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) inicia la rueda en los:
- $1.425.
Esta cotización, que suele ser el termómetro de las empresas para girar divisas al exterior, muestra una brecha muy contenida respecto al oficial mayorista. Para los analistas de la City, este escenario de «brechas comprimidas» es la señal más clara de que la liquidez está bajo control y de que el mercado confía en la capacidad de acumulación de reservas que viene demostrando el BCRA.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar