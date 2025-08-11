Cotizaciones del dólar en Neuquén y Río Negro: qué esperar hoy 11 de agosto 2025

El mercado cambiario inició su actividad con una nueva tendencia a la baja hoy, lunes 11 de agosto 2025. Por eso, a continuación, repasamos cómo abre el dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros: a cuánto cotizan.

Es importante tener en cuenta que, tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: Lunes 11 de agosto 2025

El dólar en Banco Nación abre su actividad este lunes 11 de agosto 2025 con el dólar a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abre sus operaciones el dólar este lunes 11 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1290 1330 Banco Nación 1285 1335 Banco ICBC 1295 1347 Banco BBVA 1300 1340 Banco Supervielle 1303 1343 Banco Ciudad de Bs As 1300 1350 Banco Patagonia 1295 1345 Banco Santander 1305 1345 Banco Galicia Más 1295 1335 Banco Credicoop 1300 1350 Banco Macro 1306 1344 Banco Piano 1300 1350 Banco BPN 1275 1345

En tanto en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia su actividad en $1.275 para la compra y $1.345 para la venta, manteniéndose a la baja.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: Lunes 11 de agosto 2025

El dólar blue inicia su actividad este lunes 11 de agosto 2025 con estas cotizaciones:

Para la compra: $1.305

Para la venta: $1.325

Por su parte, los dólares financieros operan hoy en estos valores: