Dólar hoy 19 de noviembre 2025: cotizaciones y análisis del mercado cambiario

El dólar oficial abre este miércoles 19 de noviembre 2025 en:

$1.415 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.430 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:

$1.435 para la venta.

Dólares financieros.

Así abre el dólar hoy, miércoles 19 de noviembre 2025.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 19 de noviembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 19 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para que conozcas cómo comienzan las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1375 1415 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1372 1412 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1375 1425 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1365 1430 Banco BPN 1365 1435

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 19 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este miércoles 19 de noviembre 2025:

$1.365 para la compra .

. $1.435 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 19 de noviembre 2025

Miércoles 19 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1410 1430

Los dólares financieros operan este miércoles 19 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.438,72

Dólar CCL:

Apertura: $1.475,09

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 19 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.852,5 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: