Dólar hoy 4 de febrero 2026: estabilidad cambiaria y precios actualizados en bancos

En una jornada marcada por la estabilidad cambiaria, el dólar oficial inicia sus operaciones este miércoles 4 de febrero 2026 con una cotización de $1.415 para la compra y $1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Tras la eliminación definitiva del Impuesto PAIS en enero 2026, el esquema impositivo para el ahorro y los consumos en el exterior se ha simplificado, manteniendo únicamente la percepción del 30% a cuenta de Ganancias.

De esta manera, el denominado dólar tarjeta o turista se posiciona hoy en torno a los $1.904,50, mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa monitoreando la dinámica de reservas, que actualmente superan los USD 45.000 millones según los últimos datos oficiales disponibles.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 4 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este miércoles 4 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1420 1470 Banco Supervielle 1431 1471 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1425 1475 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1420 1470 Banco Macro 1415 1470 Banco Piano 1420 1480 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este miércoles 4 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 4 de febrero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Bandas cambiarias: el nuevo piso y techo del dólar tras la indexación de febrero

A partir de este miércoles 4 de febrero 2026, el esquema de flotación administrada del Banco Central opera bajo nuevos límites definidos por la inflación. El techo de la banda cambiaria se sitúa hoy en los $1.570,95, mientras que el piso de intervención se ubica en $889,75. Este ajuste mensual del 2,8% responde directamente al índice de precios (IPC) de diciembre 2025, reemplazando el antiguo esquema de crawling peg del 1% para evitar un retraso frente a la dinámica inflacionaria.

Referencia de Banda Martes

3 de febrero 2026 Miércoles

4 de febrero 2026 Límite Superior (Techo) $1.602,6 $1.570.95 Límite Inferior (Piso) $916,45 $889,75

La actual «holgura» del sistema permite que el dólar mayorista —que hoy cotiza en torno a los $1.447— se mantenga en una zona de no intervención obligatoria, otorgando previsibilidad al mercado. Bajo este programa de remonetización 2026, la autoridad monetaria solo actuará comprando divisas si el valor toca el límite inferior o vendiendo reservas si alcanza el máximo establecido, buscando acumular hasta USD 10.000 millones durante este año.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 4 de febrero 2026

Miércoles 4 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1430 1450

Dólar MEP y CCL: la convergencia de los financieros y el fin de la brecha

En la apertura de este miércoles 4 de febrero 2026, los tipos de cambio financieros mantienen su tendencia a la estabilidad, consolidando el proceso de convergencia cambiaria iniciado a comienzos de año.

Esta paridad entre las cotizaciones financieras y el dólar mayorista es el resultado directo del nuevo esquema de bandas y la eliminación de las restricciones cruzadas para operar bonos (los antiguos «parking»). Con una brecha cambiaria que oscila el 0%, el mercado ha dejado de arbitrar entre los distintos tipos de cambio, lo que reduce la presión sobre las reservas del BCRA y facilita la planificación para empresas e inversores.

Tipo de Dólar Compra Venta Brecha Carga Impositiva Dólar Oficial (BNA) $1.415,00 $1.465,00 – Sin recargos Dólar Blue $1.406,50 $1.450,00 -1,02% Informal Dólar MEP $1.460,38 $1.460,38 0% Libre de impuestos Dólar CCL $1.459,33 $1.462,18 0,9% Operación en exterior Dólar Tarjeta $1.465,00 $1.904,50 30% 30% Percepción Ganancias

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este miércoles 4 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: