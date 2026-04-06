Dólar hoy 6 de abril 2026: cómo cotizan el Banco Nación y principales bancos en el inicio del mes

En la apertura del mercado cambiario de este lunes 6 de abril 2026, el dólar oficial mantiene la estabilidad que marcó el cierre del primer trimestre del año. Según los indicadores del Banco de la Nación Argentina (BNA), la moneda estadounidense se posiciona en:

$1.365 para la compra

$1.415 para la venta.

Por su parte, el mercado mayorista de dólar oficial, cuya dinámica es monitoreada de cerca por el BCRA para definir la liquidez de la plaza, sitúa su referencia en torno a los $1.394, consolidando una brecha que se mantiene en niveles acotados respecto a las opciones financieras.

Cotización del dólar oficial banco por banco: ¿dónde conviene comprar este lunes 6 de abril 2026?

El promedio general de las entidades financieras se mantiene estable, acompañando la tendencia del Banco Nación. Conocé los valores actualizados de compra y venta este lunes 6 de abril 2026 en los principales bancos del país; a continuación, detallamos las pizarras de los bancos nacionales con mayor volumen de operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1360 1420 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1373 1413 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1365 1425 Banco BPN 1355 1425

Más allá de la referencia estatal, el mercado minorista muestra una leve dispersión de precios en el sector privado. Según el relevamiento del Banco Central (BCRA), el promedio de las entidades financieras se ubica en $1.415,79 para la venta.

Dólar MEP y CCL: ¿cómo operan los tipos de cambio financieros?

Las cotizaciones que se obtienen a través de la compra-venta de bonos y acciones muestran movimientos laterales en el inicio de la rueda. Conocé la brecha cambiaria respecto al oficial. En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o Bolsa) inicia la jornada con una tendencia a la estabilidad, cotizando en torno a los:

$1.435.

Esta operatoria, utilizada frecuentemente por ahorristas locales para dolarizarse de forma legal, mantiene una brecha cercana al 1% respecto al cierre del mes anterior.

Por otro lado, el Contado con Liquidación (CCL), herramienta de referencia para el giro de divisas al exterior, se posiciona en:

$1.485.

Refleja así una volatilidad acotada del 3,32% en la última semana, cifra considerablemente menor al promedio anual, lo que sugiere un escenario de calma para los activos financieros en el corto plazo.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza en el mercado informal este lunes 6 de abril 2026

En tanto, el dólar blue inicia este lunes 6 de abril 2026 en:

Compra : $1.385.

: $1.385. Venta: $1.405.

Dólar tarjeta: el valor para el pago de servicios y consumos en el exterior este lunes 6 de abril 2026

Tras la unificación de cargas impositivas, la cotización para el uso de plásticos fuera del país se posiciona como la más alta del mercado. Conocé el precio final con el recargo del Impuesto PAIS y Ganancias:

$1.839,5.

Para quienes realizan pagos con tarjetas de crédito o débito en moneda extranjera, el dólar tarjeta se calcula aplicando los recargos legales vigentes sobre la base del dólar oficial minorista del Banco Nación.

Este valor es el que rige también para el abono de plataformas digitales y servicios de suscripción internacional, consolidándose como una referencia fundamental para el presupuesto mensual de los hogares.