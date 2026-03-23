Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza este lunes 23 de marzo 2026 en medio del feriado bancario?

El calendario financiero de marzo 2026 impone hoy una pausa obligatoria en la operatoria oficial, pero la dinámica de las divisas no se detiene. Este lunes 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos, las entidades bancarias y el mercado mayorista no registran actividad según lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Comunicación «C» 101352.

Sin embargo, en una economía atenta a la inflación y a la acumulación de reservas, todas las miradas se posan sobre el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL), que operan de forma restringida, y el comportamiento del blue en las cuevas de la City porteña.

Cotizaciones de referencia: el mapa del dólar oficial este lunes 23 de marzo 2026

Al no haber operaciones en el mercado de cambios oficial ni liquidaciones en el Siopel, los valores de cierre del último viernes funcionan como el ancla técnica para esta jornada. El dólar oficial minorista se mantiene estable en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% del Impuesto PAIS y percepciones de Ganancias— se posiciona en los $1.833, consolidándose como la cotización más alta del mercado. En el terreno financiero, la volatilidad de las últimas jornadas dejó al dólar MEP rondando los $1.422, mientras que el CCL se ubica en los $1.467, manteniendo una brecha cambiaria que oscila el 5,5% respecto al mayorista.

Sin actividad bancaria este lunes 23 de marzo 2026: cómo operar y qué pasa con los vencimientos

Tal como confirmó la asociación de bancos (ABAPPRA), este lunes las sucursales permanecerán cerradas, al igual que mañana martes 24 por el feriado nacional inamovible. Esta inactividad presencial posterga la liquidación de cheques y el clearing bancario hasta el próximo miércoles 25 de marzo 2026.

Sin embargo, los usuarios cuentan con alternativas digitales. El dólar cripto, que no conoce de feriados, cotiza hoy cerca de los $1.467 (referencia USDT), funcionando como un termómetro en tiempo real de las expectativas devaluatorias del mercado. Para quienes necesiten pesos, los cajeros automáticos operan con normalidad, aunque se recomienda utilizar los canales de extra cash en comercios ante posibles picos de demanda por el flujo turístico del fin de semana XL.

Perspectiva semanal del dólar en Argentina: los tres frentes que mirará el mercado

La semana que se reiniciará plenamente el miércoles 25 de marzo 2026 estará marcada por una agenda económica cargada que definirá la tendencia del dólar hacia abril 2026: