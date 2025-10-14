DÓLAR HOY martes 14 de octubre 2025: precios oficiales y blue en el mercado cambiario

Dólar hoy: conocé a cuánto cotiza este martes 14 de octubre 2025 y cuál es la expectativa del mercado en la segunda ronda de la semana. En un marco de novedades y anuncios, y la expectativa por las elecciones, te contamos cómo comienzan hoy todas las cotizaciones y qué se puede esperar para los próximos días.

Así, el Dólar Oficial abre sus operaciones este martes 14 de octubre 2025 en:

$1375 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue arranca en:

$1405 para la venta.

Por su parte, el Dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza cotizando:

$1.385 para la venta

Accedé al precio de inicio de las divisas financieras (MEP y CCL) y conocé el contexto en el que se desarrolla esta semana la moneda estadounidense hoy, martes 14 de octubre 2025.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones martes 14 de octubre 2025

Las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este martes 14 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación abre su actividad en $1.325 para la compra y en $1375 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así comienzan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1320 1370 Banco Nación 1325 1375 Banco ICBC 1315 1375 Banco BBVA 1335 1390 Banco Supervielle 1337 1377 Banco Ciudad de Bs As 1320 1380 Banco Patagonia 1330 1380 Banco Santander 1310 1360 Banco Galicia Más 1335 1385 Banco Credicoop 1330 1380 Banco Macro 1305 1380 Banco Piano 1320 1390 Banco BPN 1315 1385

Dólar oficial hoy en Neuquén: cotizaciones del martes 14 de octubre 2025

Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) abre la venta del dólar en estos valores:

$1.315 para la compra .

. $1.385 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones martes 14 de octubre 2025

El dólar blue registra estos valores al inicio de este martes 14 de octubre 2025:

Para la compra: $1.385

Para la venta: $1.405

Por su parte, los dólares financieros operan este martes 14 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.410,31

Dólar CCL:

Apertura: $1.428,79

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.787,50 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: