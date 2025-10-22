Dólar hoy: precios oficiales y blue del miércoles 22 de octubre 2025, todas las cotizaciones

Consultá el precio del dólar hoy, miércoles 22 de octubre 2025. Esta nota detalla la cotización actualizada del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros (MEP y CCL). Repasá todos los valores para la compra y la venta y su evolución diaria.

El Dólar Oficial abre la jornada este miércoles 22 de octubre 2025 en:

$ 1.515 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue activa la jornada en:

$1.530 para la venta.

El Dólar en el Banco Provincia de Neuquén, en tanto, cotiza en:

$ 1.525 para la venta.

A continuación, repasamos los precios de inicio de la rueda financiera de las divisas (MEP y CCL): conocé el contexto en el que abre la moneda estadounidense hoy, miércoles 22 de octubre 2025.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 22 de octubre 2025

Conocé acá cómo inician hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este miércoles 22 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación abre en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así comienzan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1470 1520 Banco Nación 1465 1515 Banco ICBC 1460 1520 Banco BBVA 1465 1515 Banco Supervielle 1470 1510 Banco Ciudad de Bs As 1445 1505 Banco Patagonia 1460 1510 Banco Santander 1465 1515 Banco Galicia Más 1470 1520 Banco Credicoop 1465 1515 Banco Macro 1470 1525 Banco Piano 1460 1530 Banco BPN 1455 1525

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 22 de octubre 2025

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN) el dólar comienza la jornada cambiaria en estos valores, este miércoles 22 de octubre 2025.

$1.455 para la compra .

. $1.525 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 22 de octubre 2025

Miércoles 22 de octubre 2025. El dólar blue empieza la jornada cambiaria en estos valores:

Para la compra: $1.510

Para la venta: $1.530

Los dólares financieros operan este miércoles 22 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.590,45

Dólar CCL:

Apertura: $1.616,25

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 22 de octubre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.969,50 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en octubre 2025

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para octubre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: