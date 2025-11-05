Dólar oficial: panorama del 5 de noviembre 2025 con detalles de cada banco

Dólar hoy: la cotización del miércoles 5 de noviembre 2025. Seguí el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL), en una jornada que sigue de cerca la evolución del Riesgo País y su posibilidad de baja. En esta nota, todas las claves del mercado cambiario que impactan en la economía argentina.

Dólar Oficial: inicia este miércoles 5 de noviembre 2025 en

$1.495 en Banco Nación.

Dólar Blue: comienza hoy en

$1.455 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: arranca en

$1.510 para la venta.

Dólares financieros.

Los mercados financieros abren este miércoles 5 de noviembre 2025 con la mirada puesta en la brecha cambiaria, en medio de un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Expectativa en la reacción inicial de los dólares financieros (MEP y CCL) en la segunda rueda de noviembre 2025.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 5 de noviembre 2025

Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este miércoles 5 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1435 1485 Banco Nación 1445 1495 Banco ICBC 1415 1485 Banco BBVA 1435 1490 Banco Supervielle 1462 1502 Banco Ciudad de Bs As 1440 1500 Banco Patagonia 1435 1495 Banco Santander 1440 1480 Banco Galicia Más 1440 1490 Banco Credicoop 1440 1490 Banco Macro 1427 1487 Banco Piano 1435 1505 Banco BPN 1440 1510

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 5 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN). El dólar inicia este miércoles 5 de noviembre 2025 en estas cotizaciones:

$1.440 para la compra .

. $1.510 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 5 de noviembre 2025

Miércoles 5 de noviembre 2025. El dólar blue arranca en estos valores:

Para la compra: $1.435

Para la venta: $1.455

Los dólares financieros operan este miércoles 5 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.494,31

Dólar CCL:

Apertura: $1.515,37

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 5 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.930,50 en noviembre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: