Dólar oficial: panorama del 5 de noviembre 2025 con detalles de cada banco

Apertura de la tercera rueda cambiaria de noviembre 2025: cuánto cotiza el DÓLAR HOY. La actividad del mercado cambiario este miércoles 5 de noviembre 2025. Cotizaciones nacionales y el precio en Neuquén.

Dólar hoy: cotización.-

Dólar hoy: la cotización del miércoles 5 de noviembre 2025. Seguí el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL), en una jornada que sigue de cerca la evolución del Riesgo País y su posibilidad de baja. En esta nota, todas las claves del mercado cambiario que impactan en la economía argentina.

Dólar Oficial: inicia este miércoles 5 de noviembre 2025 en

  • $1.495 en Banco Nación.

Dólar Blue: comienza hoy en

  • $1.455 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: arranca en

  • $1.510 para la venta.

Dólares financieros.

  • Los mercados financieros abren este miércoles 5 de noviembre 2025 con la mirada puesta en la brecha cambiaria, en medio de un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Expectativa en la reacción inicial de los dólares financieros (MEP y CCL) en la segunda rueda de noviembre 2025.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 5 de noviembre 2025

Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este miércoles 5 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren hoy las operaciones del dólar.

BANCOAPERTURA
CompraVenta
Banco Galicia14351485
Banco Nación14451495
Banco ICBC14151485
Banco BBVA14351490
Banco Supervielle14621502
Banco Ciudad de Bs As14401500
Banco Patagonia14351495
Banco Santander14401480
Banco Galicia Más14401490
Banco Credicoop14401490
Banco Macro14271487
Banco Piano14351505
Banco BPN14401510

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 5 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN). El dólar inicia este miércoles 5 de noviembre 2025 en estas cotizaciones:

  • $1.440 para la compra.
  • $1.510 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 5 de noviembre 2025

Miércoles 5 de noviembre 2025. El dólar blue arranca en estos valores:

  • Para la compra: $1.435
  • Para la venta: $1.455

Los dólares financieros operan este miércoles 5 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

  • Apertura: $1.494,31

Dólar CCL:

  • Apertura: $1.515,37

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 5 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

  • $1.930,50 en noviembre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

  • Piso de la banda: $932
  • Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta. 

Sin embargo:

  • Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
  • Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

