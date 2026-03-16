Dólar oficial y financiero: cómo inicia la semana este lunes 16 de marzo 2026 en Argentina

En el inicio de una nueva semana financiera, el dólar oficial abre este lunes 16 de marzo 2026 sin variaciones en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta. Tras un cierre de semana previo donde la autoridad monetaria consolidó su racha positiva, el Banco Central (BCRA) busca hoy mantener su protagonismo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con reservas internacionales brutas que se ubican en torno a los u$s46.200 millones.

Con el tipo de cambio mayorista operando bajo el esquema de bandas cambiarias y una brecha con los dólares financieros que se mantiene en niveles mínimos históricos, la City porteña transita una jornada de «pax» cambiaria sostenida por la liquidación de divisas y la firmeza del ancla nominal. Los inversores mantienen la atención en la evolución de las metas trimestrales, mientras el mercado asimila la estabilidad de los precios en un contexto de desinflación persistente.

Seguí toda la información de hoy, lunes 16 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 16 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 16 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1360 1410 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1380 1420 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1375 1420 Banco Piano 1365 1420 Banco BPN 1360 1430

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 16 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este lunes 16 de marzo 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 16 de marzo 2026

Lunes 16 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1395 1415

Dólar MEP y CCL: las cotizaciones de los dólares financieros este lunes 16 de marzo 2026

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la semana con una tendencia de estabilidad, operando en los mismos niveles registrados durante el último cierre. El dólar MEP (o bolsa), que se obtiene mediante la compra y venta de bonos como el AL30, se negocia este lunes 16 de marzo 2026 en torno a los:

$1.425.

Esta paridad mantiene al dólar bursátil apenas unos pesos por encima del valor de venta del oficial minorista, consolidando una brecha cambiaria que se sitúa por debajo del 4%.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la transferencia de divisas al exterior, se ubica en los:

$1.470.

Con estas cifras, el diferencial entre ambas cotizaciones financieras se mantiene en un margen estrecho, reflejando una jornada sin presiones alcistas en el ámbito bursátil y una oferta privada que abastece con fluidez la demanda de dolarización en el inicio de la rueda.

Dólar tarjeta hoy: la brecha de ahorro frente al MEP se mantiene

En el inicio de la jornada, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos en el exterior— se ubica este lunes 16 de marzo 2026 en los:

$1.846.

Este valor surge de la cotización base del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias. Con un dólar oficial que mantiene su sendero de estabilidad bajo el esquema de bandas cambiarias, el «precio turista» continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal.