Cotización del dólar este viernes 13 de marzo 2026: todo lo que necesitás saber

En el cierre de una semana clave para la estabilidad cambiaria, el dólar oficial inicia este viernes 13 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Tras haber consolidado ayer su racha de compras netas, el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apoyado en reservas internacionales brutas que se mantienen firmes por encima de los u$s46.200 millones.

Con el tipo de cambio mayorista operando con un margen de seguridad del 15,2% respecto al techo de la banda cambiaria —fijado para hoy en $1.627,97—, el mercado local asimila la solidez del «ancla nominal» frente a la volatilidad externa. La City porteña transita así la última rueda de la semana con una brecha mínima respecto a los dólares financieros, reflejando una confianza cautelosa en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias del primer trimestre.

Seguí toda la información de hoy, viernes 13 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos

Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén

Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL

Cotización del dólar blue

Cotización del dólar tarjeta

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 13 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 13 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1384 1424 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 Banco Patagonia 1375 1425 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1375 1420 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1360 1430

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 13 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 13 de marzo 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 13 de marzo 2026

Viernes 13 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1400 1420

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria toca mínimos ante la renovada demanda de activos en pesos

En el epílogo de la semana, los dólares bursátiles profundizan su sendero de estabilidad, consolidando una brecha técnica que se sitúa por debajo del 4% respecto al tipo de cambio mayorista. El dólar MEP (o bolsa) inicia la rueda de este viernes 13 de marzo 2026 en torno a los:

$1.415.

Mantiene así una tendencia de leve compresión que lo posiciona como la opción de dolarización más competitiva del sistema financiero. Esta dinámica es impulsada por un mercado que, ante la previsibilidad de las bandas cambiarias, opta por maximizar rendimientos en moneda local, inyectando una oferta constante en el mercado de bonos como el AL30.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:

$1.450.

De esta manera, refleja una paridad casi total con el ritmo de devaluación mensual del oficial. Para los operadores de la City, la persistente calma en los financieros es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la mayor liquidación del sector exportador bajo el esquema blend. En un escenario de inflación estable, el costo de oportunidad de mantener saldos dolarizados ociosos ha crecido, permitiendo que la curva de deuda soberana siga recuperando terreno y el riesgo país se mantenga en niveles constructivos para el cierre del trimestre.

Dólar tarjeta hoy: con el MEP en mínimos, el ahorro por evitar el recargo del 30% llega a su punto máximo

En la última rueda de la semana, el dólar tarjeta se mantiene como la cotización más alta del mercado, ubicándose este viernes 13 de marzo 2026 en los:

$1.839,50.

Este valor, que surge del tipo de cambio oficial del Banco Nación más la carga impositiva vigente, marca una distancia cada vez más pronunciada respecto a las opciones bursátiles. Ante un escenario donde el Banco Central (BCRA) ratifica la estabilidad del esquema cambiario, el costo de los servicios de streaming y consumos en el exterior encuentra un piso elevado que presiona el presupuesto de los usuarios minoristas.