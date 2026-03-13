Cotización del dólar este viernes 13 de marzo 2026: todo lo que necesitás saber
Dólar hoy: el oficial cierra la semana estable en $1.420 en el BNA mientras el Banco Central consolida su racha de compras bajo el esquema de bandas cambiarias. Te contamos por qué el mercado apuesta a la calma y cuáles son las claves para ahorrar casi un 23% en tus consumos del exterior en este cierre de jornada.
En el cierre de una semana clave para la estabilidad cambiaria, el dólar oficial inicia este viernes 13 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
Tras haber consolidado ayer su racha de compras netas, el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apoyado en reservas internacionales brutas que se mantienen firmes por encima de los u$s46.200 millones.
Con el tipo de cambio mayorista operando con un margen de seguridad del 15,2% respecto al techo de la banda cambiaria —fijado para hoy en $1.627,97—, el mercado local asimila la solidez del «ancla nominal» frente a la volatilidad externa. La City porteña transita así la última rueda de la semana con una brecha mínima respecto a los dólares financieros, reflejando una confianza cautelosa en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias del primer trimestre.
Seguí toda la información de hoy, viernes 13 de marzo 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 13 de marzo 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 13 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1365
|1415
|Banco Nación
|1370
|1420
|Banco ICBC
|1355
|1415
|Banco BBVA
|1375
|1425
|Banco Supervielle
|1384
|1424
|Banco Ciudad de Bs As
|1365
|1425
|Banco Patagonia
|1375
|1425
|Banco Hipotecario
|1380
|1420
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1370
|1420
|Banco Macro
|1375
|1420
|Banco Piano
|1375
|1430
|Banco BPN
|1360
|1430
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 13 de marzo 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este viernes 13 de marzo 2026:
- $1.360 para la compra.
- $1.430 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 13 de marzo 2026
Viernes 13 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1400
|1420
Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria toca mínimos ante la renovada demanda de activos en pesos
En el epílogo de la semana, los dólares bursátiles profundizan su sendero de estabilidad, consolidando una brecha técnica que se sitúa por debajo del 4% respecto al tipo de cambio mayorista. El dólar MEP (o bolsa) inicia la rueda de este viernes 13 de marzo 2026 en torno a los:
- $1.415.
Mantiene así una tendencia de leve compresión que lo posiciona como la opción de dolarización más competitiva del sistema financiero. Esta dinámica es impulsada por un mercado que, ante la previsibilidad de las bandas cambiarias, opta por maximizar rendimientos en moneda local, inyectando una oferta constante en el mercado de bonos como el AL30.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:
- $1.450.
De esta manera, refleja una paridad casi total con el ritmo de devaluación mensual del oficial. Para los operadores de la City, la persistente calma en los financieros es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la mayor liquidación del sector exportador bajo el esquema blend. En un escenario de inflación estable, el costo de oportunidad de mantener saldos dolarizados ociosos ha crecido, permitiendo que la curva de deuda soberana siga recuperando terreno y el riesgo país se mantenga en niveles constructivos para el cierre del trimestre.
Dólar tarjeta hoy: con el MEP en mínimos, el ahorro por evitar el recargo del 30% llega a su punto máximo
En la última rueda de la semana, el dólar tarjeta se mantiene como la cotización más alta del mercado, ubicándose este viernes 13 de marzo 2026 en los:
- $1.839,50.
Este valor, que surge del tipo de cambio oficial del Banco Nación más la carga impositiva vigente, marca una distancia cada vez más pronunciada respecto a las opciones bursátiles. Ante un escenario donde el Banco Central (BCRA) ratifica la estabilidad del esquema cambiario, el costo de los servicios de streaming y consumos en el exterior encuentra un piso elevado que presiona el presupuesto de los usuarios minoristas.
