Peso chileno hoy, 28 de septiembre: a cuánto cotiza y cómo abrieron las pizarras en el último lunes de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 28 de septiembre de 2026?

Lunes 28 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.58 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $157.591,70 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 28 de septiembre de 2026?

Si planificás viajar a Chile este lunes 28 de septiembre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este lunes 28 de septiembre de 2026:

$1.495,00 para la compra

$1.540,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este lunes 28 de septiembre de 2026: