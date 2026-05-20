El BCRA buscará renovar el mecanismo swap con China tras cancelar parte de la deuda: cómo funciona

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzará en negociaciones para renovar el swap de fondos con China, luego de haber reducido casi en un 90% el tramo de pagos que permanecía activado.

La noticia fue confirmada por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, quien descartó la posibilidad de eliminar este mecanismo financiero utilizado para reforzar las reservas internacionales.

La definición llegó después de que se conocieran los Estados Contables del ejercicio 2025 del Banco Central, donde se detalló que al 14 de enero de 2026 quedaban pendientes apenas US$ 679 millones del swap activado durante la gestión de Alberto Fernández. El dato representó una fuerte reducción respecto de los montos utilizados previamente por el país.

Bausili, aseguró que el objetivo es extender el contrato con el país asiático al menos por otros tres años, manteniendo abierta la posibilidad de recurrir nuevamente al mecanismo en caso de necesidad.

Desde el Gobierno sostienen que el acuerdo continuará vigente porque representa una herramienta relevante dentro de la estrategia financiera del Banco Central.

Banco Central de la República Argentina.

El BCRA buscará renovar el plan financiero con China: cómo funciona el mecanismo de swap

El swap con China funciona como un intercambio de monedas entre ambos bancos centrales. A través de este mecanismo, Argentina puede acceder a yuanes para fortalecer reservas o afrontar pagos internacionales, con el compromiso de devolver esos fondos en un plazo acordado y pagando intereses. Este instrumento fue utilizado en distintos momentos de tensión cambiaria para sostener la estabilidad financiera.

Este mecanismo se transformó en una de las principales herramientas financieras externas de la Argentina durante los últimos años. Aunque fue objeto de cuestionamientos políticos y económicos, el oficialismo considera que sigue siendo un respaldo importante para afrontar episodios de volatilidad cambiaria y fortalecer la posición internacional del Banco Central.

La decisión se da en un contexto en el que el Banco Central logró mejorar el nivel de reservas mediante compras sostenidas de divisas. Según datos oficiales, la entidad acumuló más de US$ 8.300 millones en adquisiciones durante 2026 y alcanzó 90 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario.

El Gobierno continuará impulsando distintas medidas para recomponer el balance del BCRA y reducir pasivos. Entre ellas, se destacan operaciones de recompra de Letras Intransferibles y transferencias de utilidades al Tesoro, movimientos que generaron debates entre economistas sobre su impacto monetario y contable.

Con información de Infobae