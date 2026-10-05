Dólar hoy, 5 de octubre 2026: a cuánto cotizan el oficial, el blue y los financieros

En el comienzo de una nueva semana operativa, las miradas del mercado cambiario se concentran en las pizarras minoristas y mayoristas del dólar en Argentina.

Con una apertura sin sobresaltos, la cotización del dólar, la divisa estadounidense, en las entidades bancarias ratifica la estabilidad observada en el cierre previo, mientras los operadores siguen de cerca la liquidación del comercio exterior y la intervención diaria de la autoridad monetaria.

Cotización del dólar oficial: lunes 5 de octubre 2026

En las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista opera este lunes 5 de octubre 2026 a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta.

Para tener un panorama integral del tablero de cotizaciones fijadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el circuito cambiario, estos son los valores de referencia de la apertura:

Tipo de cambio Compra Venta Dólar oficial (Banco Nación) $1.495,00 $1.545,00 Dólar mayorista — $1.516,00 Dólar tarjeta / turista — $2.002,00 Dólar blue $1.540,00 $1.560,00 Dólar MEP (Bolsa) — $1.540,46 Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.589,71 Euro oficial $1.687,00 $1.785,00

Fuente: Registro de cotizaciones oficiales BNA y BCRA.

Dólar oficial frente al dólar blue y las cotizaciones financieras: lunes 5 de octubre 2026

La distancia entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelos expone un escenario de relativa calma, en el inicio de octubre 2026.

Con el dólar blue operando en $1560 para la venta, la brecha frente al minorista del Banco Nación se sostiene en torno al 1,30%, un margen acotado que reduce la dispersión de precios en la economía real.

Por su parte, en el segmento bursátil, el dólar MEP cotiza a $1.540,46, apenas un escalón por encima de la cotización bancaria tradicional, en tanto que el Contado con Liquidación (CCL) se posiciona en $1.589,71, reflejando el costo implícito para la salida y arbitraje de divisas en el exterior.

Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este lunes 5 de octubre 2026

Lunes 5 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.485,00 $1.555,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Análisis de mercado: el impacto de la macroeconomía sobre el dólar oficial

La estabilidad en las ventanillas bancarias convive con señales mixtas, en el plano financiero internacional. El indicador de Riesgo País, medido por la banca JP Morgan, se ubica este lunes en los 646 puntos básicos, reflejando la cautela de los fondos de inversión ante los vencimientos soberanos y las reservas netas disponibles.

La estrategia del Banco Central de la República Argentina continúa orientada a mantener un ritmo de ajuste administrado sobre el tipo de cambio mayorista ($.1516), buscando amortiguar el traslado a los precios internos de la canasta básica y asegurar fluidez en el aprovisionamiento de insumos industriales.