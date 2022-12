El dólar blue vuele a subir: ¿a cuánto cotiza hoy?

El dólar blue continúa su carrera alcista y luego de aumentar $4 al principio de la jornada, ahora recorta su incremento y cotiza a 357 pesos por unidad, un peso más que el cierre de ayer.

Durante la jornada del martes, la cotización de la divisa informal trepó $10. Ahora, la brecha entre el dólar oficial mayorista y el blue está arriba del 100%.

La suba del billete paralelo se da a partir de una mayor demanda estacional de dólares, a raíz del cobro del aguinaldo y por las vacaciones.

Las cotizaciones del CCL y el MEP

En lo que respecta al mercado de divisas en general, el dólar minorista cerró hoy a $183,51 promedio, con un incremento de 39 centavos respecto al último registro de la rueda de ayer.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 2,3% hasta $345,10 y el MEP escala 0,9%, en $338,38, en el tramo final de la jornada.

El volumen operado en el segmento de contado fue de alrededor de US$ 510 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 32 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 1.150 millones.