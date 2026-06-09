El Gobierno apostó al “derrame” del crecimiento para impulsar a los sectores opacados: cuál es la estrategia

El Gobierno nacional difundió un análisis en el que explica cómo espera que el crecimiento económico se extienda hacia los sectores que todavía muestran dificultades para recuperarse. El informe también se muestra optimista en relación a la evolución del consumo.

Según la visión oficial, actividades dinámicas como el agro, la energía y la minería actuarán como motores capaces de impulsar al resto de la economía mediante inversiones, consumo y generación de oportunidades de negocio.

El informe sostiene que la economía argentina atraviesa una etapa de transformación en la que los sectores exportadores ganan protagonismo. Las autoridades consideran que el incremento de las exportaciones y el ingreso de divisas permitirán consolidar un proceso de crecimiento más amplio durante los próximos años.

Desde el oficialismo reconocen que buena parte de la recuperación observada hasta el momento se concentra en actividades con menor capacidad de generación de empleo masivo, como la minería, el petróleo y el agro.

A pesar de este escenario, fuentes del Gobierno aseguran que los beneficios terminarán alcanzando a otras ramas productivas a través de una mayor demanda de bienes y servicios.

El Gobierno apostó al “derrame” del crecimiento como impulso: cómo se aplicará

Entre los mecanismos señalados aparece el impacto que pueden tener las inversiones asociadas a grandes proyectos energéticos y mineros. La expectativa es que estas iniciativas demanden insumos, transporte, construcción y servicios profesionales, generando actividad económica en múltiples cadenas de valor.

El informe también plantea que una mejora sostenida de las condiciones macroeconómicas, con menor inflación y estabilidad financiera, podría favorecer la recuperación del crédito y del consumo.

El ministro de Economía Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili.

Esta dinámica sería clave para sectores orientados al mercado interno, que aún muestran niveles de actividad inferiores a los de otras áreas de la economía. El informe también se muestra optimista en relación a la evolución del consumo, pero, al mismo tiempo, reconoce que hay cambios en el contexto que vale la pena tener en cuenta.

El Gobierno apostó al “derrame” del crecimiento como impulso: las complicaciones en otros sectores

A pesar de los registros presentados, distintos indicadores reflejan que rubros como la industria manufacturera, el comercio y la construcción continúan enfrentando desafíos.

Mientras el Ejecutivo confía en que los sectores más dinámicos impulsarán al conjunto de la economía, algunos especialistas advierten que el desafío será lograr que ese crecimiento se traduzca en una mejora tangible para las actividades más intensivas en mano de obra y para los hogares.

Algunos datos mencionados por organismos internacionales y analistas privados han señalado que estos sectores todavía no logran acompañar el ritmo de crecimiento exhibido por las actividades exportadoras.

El Gobierno sostiene que el proceso de expansión no será inmediato ni uniforme. La estrategia oficial se basa en que la inversión privada y el aumento de la productividad generen, con el tiempo, un efecto multiplicador sobre el empleo, los ingresos y el consumo.

Con información de Infobae.