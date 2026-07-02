El dólar oficial arrancó julio en máximos desde 2025: la meta que proyecta el mercado

El dólar oficial dio inicio al segundo semestre del año profundizando la racha alcista que se encendió durante junio, dejando atrás el largo período de estabilidad cambiaria. En las primeras operaciones de julio, las cotizaciones marcaron un quiebre de tendencia: el tipo de cambio mayorista avanzó hasta los $1.489, mientras que el minorista de pizarra en el Banco Nación cerró en los $1.510. Ambos valores representan los niveles más altos registrados desde noviembre de 2025.

La aceleración del billete ocurre inmediatamente después de un mes de junio que sacudió los tableros, al acumular un salto mensual cercano al 5%, el más pronunciado en lo que va del año para el tramo oficial. Este movimiento reabrió de forma inmediata el debate entre operadores e inversores sobre cuál será la dinámica de la devaluación programada para la segunda mitad del año.

A pesar de la escalada, según consignó Ámbito Financiero, en el mercado no se prevé un salto devaluatorio brusco, sino más bien un reacomodamiento administrado. Los contratos de dólar futuro respaldan esta lectura: los operadores están pactando un tipo de cambio mayorista en torno a los $1.655 para el mes de diciembre, una cifra que se ubica cómodamente por debajo del techo de la banda cambiaria.

Fin de la pax cambiaria: por qué sube el dólar y cómo afecta a las reservas

Según el consenso de los analistas financieros, la salida de la pax cambiaria responde a una combinación de factores estacionales domésticos y un frente internacional adverso:

Fin de la cosecha gruesa. Comenzó a contraerse con fuerza la oferta estacional de divisas proveniente del sector agropecuario tras concluir el período fuerte de liquidación, que había sido el gran sostén del Banco Central durante el primer semestre.

Fortalecimiento global del dólar. La postura monetaria restrictiva adoptada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) empujó una revalorización de la divisa norteamericana a nivel global, castigando a las monedas emergentes y metiendo presión sobre el peso argentino.

Fisuras en la liquidez. A nivel local, el mercado acusó el impacto del reacomodamiento de la liquidez en pesos, derivado de las masivas operaciones de absorción monetaria que ejecutó la autoridad de control el mes pasado.

Dólar futuro e inflación: la jugada del Banco Central para frenar la volatilidad

Para contener las expectativas y evitar que la suba del oficial espabile la inflación, el Banco Central reactivó su artillería de intervención en los distintos segmentos del mercado cambiario.

De acuerdo con un reporte de Adcap Grupo Financiero, la entidad oficial volvió a vender contratos de dólar futuro tras haber saneado significativamente su posición previa.

Esta jugada, combinada con la colocación estratégica de títulos públicos dollar linked, busca ofrecer cobertura cambiaria directa al sector privado y amortiguar los picos de volatilidad.

El desafío técnico para el Gobierno, según advirtió el especialista de Adcap, consistirá en encontrar un sutil punto de equilibrio: un dólar que no quede demasiado atrasado frente a los costos para garantizar la acumulación de reservas, pero que tampoco se acelere a una velocidad que complique el proceso de desinflación.

Por su parte, el economista Gustavo Ber anticipó que el tipo de cambio oficial podría experimentar otro reacomodamiento acotado, aunque estimó que el techo se mantendría en torno a los $1.500 durante el transcurso de julio.

Esta previsión va en sintonía con la meta de la Casa Rosada de coordinar la devaluación con el índice de precios. Con la canilla del agro mermada, la atención del mercado se centrará ahora en el control de la demanda y la capacidad de fuego oficial.