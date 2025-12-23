El Merval opera con leve suba y el Riesgo País se mantiene estable: los ADRs cotizan con mayoría de alzas en Wall Street 

El mercado financiero argentino opera este martes con una tendencia moderada pero positiva, marcada por la estabilidad de los bonos soberanos y un repunte en las acciones bancarias que cotizan en el exterior. Durante la mañana, el ministro Luis Caputo dios precisiones sobre la estrategia financiera del Gobierno para el comienzo de 2026.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra una suba del 0,30%, ubicándose en los 3.144.448 puntos al mediodía.

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares se muestran estables, lo que permite que el Riesgo País medido por el JP Morgan se mantenga en la zona de los 569 puntos básicos, con una leve baja marginal de -0,20% respecto al cierre anterior.

Los ADRs en Wall Street

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan con mayoría de alzas, a las 14 horas Argentina, con el sector financiero y el inmobiliario encabezando las mejoras, mientras que las tecnológicas sufren correcciones.

Las 5 acciones que más suben:

Banco Supervielle: +2,51%

IRSA: +2,15%

BBVA: +1,23%

YPF: +1,21%

Grupo Financiero Galicia: +1,17%

Las que operan en baja:

Globant: -1,96%

Mercado Libre: -0,88%

Transportadora Gas del Sur: -0,52%

La definición de Luis Caputo y la lupa sobre las reservas

El clima de negocios de la jornada está atravesado por las recientes definiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la estrategia de financiamiento. En un intercambio a través de la red social X, el funcionario aseguró que el objetivo es «ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street» y confirmó que intentarán no realizar una emisión de deuda en Nueva York para cubrir los vencimientos de enero.

«Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado», argumentó el ministro, apostando a cubrir los pagos con recursos propios y el desarrollo de la plaza local.

Sin embargo, un reporte de la agencia Bloomberg encendió una luz de alerta sobre la «caja» real del Gobierno. Según informó el medio especializado, los depósitos del Tesoro en el Banco Central retrocedieron a US$ 1.836 millones el jueves pasado.

Esta caída «aleja la posibilidad de que el Tesoro pudiera afrontar la totalidad de vencimientos con compras efectuadas en el mercado de cambios», advirtió Bloomberg. Con solo nueve días hábiles por delante hasta los vencimientos de enero, el análisis sugiere que el Gobierno deberá cubrir la diferencia mediante un préstamo REPO con bancos privados, dada la insuficiencia de los fondos acumulados.