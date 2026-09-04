Dólar calmo, superávits gemelos y tasas a la baja: los fundamentos que alejan una devaluación

Las compras de reservas del Banco Central y la estabilidad de los dólares financieros consolidaron el freno a las expectativas devaluatorias. (Foto: Clarín Fotografía)

El inicio de septiembre ratificó un escenario de marcada estabilidad cambiaria y financiera en la plaza local. A contramano de los pronósticos que anticipaban un salto en las cotizaciones hacia el cierre del año, la compresión de los dólares financieros por debajo de los $1.600, el tipo de cambio oficial mayorista anclado en torno a los $1.508 y la baja del riesgo país a la zona de los 494 puntos básicos consolidaron un sendero respaldado por la recomposición de reservas y el ancla fiscal.

«El mes arrancó supertranquilo. En los contratos de dólar futuro a fin de año ya se pactan valores de $1.610 para el mayorista, lo que implica una pauta de ajuste de apenas 1,7% mensual hasta diciembre. No tiene ningún asidero esperar una devaluación brusca», analizó el periodista especializado en economía Pablo Wende en diálogo con Río Negro Radio.

Cuentas externas, compras del BCRA y el frente internacional

La previsibilidad en las cotizaciones se asienta sobre un cuadro de ingresos externos inédito en las últimas dos décadas: el país se encamina a cerrar el año con superávits gemelos (fiscal y de cuenta corriente), con exportaciones proyectadas por encima de los US$100.000 millones, una balanza comercial positiva estimada en torno a los US$27.000 millones y compras netas de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que ya alcanzaron los US$14.000 millones.

«Si el Gobierno no hubiera intervenido comprando esos 14.000 millones de dólares en el mercado, el tipo de cambio se habría desplomado por debajo de los $1.200. En realidad, la intervención oficial sostuvo el valor del dólar frente a un shock de oferta«, remarcó Wende, al tiempo que destacó factores externos como la apreciación del real en Brasil —que perforó los cinco reales por dólar—, la soja rondando los US$500 y el alza del crudo.

A este cuadro se suma la moderación inflacionaria —con un IPC de agosto estimado entre el 1,5% y el 2%— y la baja en el costo del dinero: «Las cauciones bursátiles cayeron al 19% nominal y las pymes se están financiando mediante descuento de cheques al 25%, tasas reales negativas frente a una inflación anualizada que aún ronda el 30%».

La pulseada con la UIA: «nivelar la cancha» y el peso tributario

En el plano productivo, la celebración del Día de la Industria dejó al descubierto las fricciones entre el equipo económico y la Unión Industrial Argentina (UIA). Desde la conducción el reclamo dejó de lado la demanda devaluatoria o el cierre comercial para concentrarse en la competitividad estructural.

«La UIA ya no habla del tipo de cambio ni pide cerrar la economía; hoy exige ‘equilibrar la cancha’ y ‘sacar piedras de la mochila‘. Y en eso tienen razón: la estructura impositiva argentina sigue siendo distorsiva. Si bien el Gobierno nacional eliminó algunos gravámenes, las provincias y los municipios han hecho muy poco. Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales encarecen la producción local y hacen muy difícil competir», puntualizó Wende.

Por su parte, la respuesta de la administración central descarta planes de estímulo dirigidos o tipos de cambio preferenciales para evitar transferencias de recursos que perjudiquen al consumidor final.

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