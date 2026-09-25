La pobreza subió al 32,3%: la UCA explica el impacto de tarifas, servicios y alquileres

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que el nivel de incidencia de la pobreza e indigencia para el primer semestre del 2026 llegó al 32,3% de las personas. En este sentido, la Universidad Católica (UCA) salió con un comunicado donde responsabilizó el dato al ajuste de tarifas y de servicios, y el alza de los alquileres.

UCA explicó la suba de pobreza

En el mismo texto resaltó que «son gastos difíciles de sustituir y crecieron con mayor intensidad que otros precios y que numerosos ingresos familiares». La Universidad también apuntó a que hubo menor dinamismo de la actividad y un gran deterioro en la calidad del empleo.

A su vez, explicó: «La caída desestacionalizada del PIB en el segundo trimestre de 2026 se combina con destrucción de empleo registrado y mayor presencia de ocupaciones informales y precarias. El problema no es solamente cuántos empleos se generan, sino su productividad, estabilidad y remuneración».

También mencionó un menor impulso de los ingresos laborales e indicó que durante el primer semestre de 2026 «los salarios registrados volvieron a mostrar retrocesos reales respecto del semestre anterior -que hubo una caída de la pobreza-, en un contexto de mayor fragilidad del empleo».

La UCA señaló que existió una «reversión de los precios relativos favorables» y explicó que entre 2025 y gran parte del 2025, los alimentos junto a otros componentes de las canastas básicas aumentaron por debajo del nivel general de precios, algo que «favoreció la reducción de la pobreza aun con una recuperación limitada de los ingresos. Desde fines de 2025 ese efecto comenzó a revertirse, especialmente por el mayor aumento de alimentos y servicios básicos».

Otro factor clave: la falta de asistencia social

En el informe también se afirmó que si bien la AUH, las jubilaciones y otras prestaciones continúan cumpliendo un papel central, su capacidad de compra se debilitó. Las actualizaciones con rezago y la pérdida neta de cobertura de la Prestación Alimentar frente al costo de las canastas redujeron su potencia para seguir bajando la indigencia.

De acuerdo al informe del Indec, la pobreza y la indigencia en los 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 32,3% y 7,5% de las personas respectivamente, durante el primer semestre de 2026. Frente al segundo semestre de 2025, estos valores implican un aumento de 4,1 y 1,8 puntos porcentuales.

Según la UCA, el dato semestral debe leerse junto con la trayectoria trimestral. Un nivel de pobreza en torno a 32,3% sería similar al del primer semestre de 2025 (31,6%), pero la dinámica es distinta porque el primer registro formaba parte de una fase de descenso que continuó hasta el tercer trimestre de 2025; en tanto el semestre actual, se construye sobre una secuencia ascendente iniciada desde ese piso.

Las cifras oficiales confirman que la pobreza escaló del 26,9% en el tercer trimestre de 2025 al 29,9% en el cuarto, para luego ubicarse en un 30% durante el primero de 2026 y alcanzar un 34,6% en el segundo. En consecuencia, el foco no reside únicamente en el promedio semestral, sino en el cambio de tendencia: la etapa de marcada reducción de la pobreza monetaria se agotó a finales de 2025, dando paso a una fase de estancamiento y posterior deterioro.

Con información de Noticias Argentinas