La subasta será este jueves de forma virtual, con 23 lotes que incluyen objetos de personajes relacionados con la música, el deporte y el arte.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) cierra este jueves 26 de noviembre la primera edición de “La Noche de la UBA” con una subasta benéfica virtual a través del portal del Banco Ciudad. El remate se desarrollará entre las 13 y las 18.45 h en la plataforma oficial (subasta 4014), con 23 lotes distribuidos en turnos de 15 minutos cada uno.

El medio infobae informó que las personas que deseen ofertar deben registrarse en el sitio del banco con sus credenciales de autogestión y depositar una garantía de $ 10.000 por cada lote de interés, con plazo hasta las 11 h del mismo jueves. Las posturas se visualizan en tiempo real y, si el participante no resulta ganador, el reintegro completo de la garantía se realiza de forma automática dentro de los siete días hábiles.

Destino de los fondos y alcance del hospital

El dinero recaudado se destinará a comprar una plataforma robótica quirúrgica para el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, con licitación prevista para diciembre. La iniciativa solidaria ya superó los USD 2.200.000 tras su velada presencial en la Facultad de Derecho, que convocó a más de 800 asistentes.

Según informó la UBA, el equipo combinará instrumentos articulados de alta precisión y visualización tridimensional en alta definición para reducir complicaciones y acortar los tiempos de recuperación.

De igual forma, uno de los objetivos será ampliar la capacidad operatoria y fortalecerá la formación médica de un centro asistencial que supera las 365.000 consultas y las 8.000 cirugías anuales, además de formar a más de 1.500 profesionales de la salud.

Música, deporte y arte en los lotes destacados

La apertura musical de las 13 h incluye un parlante Mondo firmado por Bizarrap, seguido a las 13.15 h por el chaleco de Duki de su gira 2025 diseñado por Red Jaus e intervenido junto a Adidas. A las 13.30 h salen a subasta el vinilo y el CD autografiados de Lali Espósito de No vayas a atender cuando el demonio llama, mientras que Andrés Ciro Martínez y Abel Pintos aportan piezas entre las 13.45 h y las 14 h.

El grupo Ciro y los Persas se sumaron a la subasta (Foto: gentileza)

Desde las 14.15 h el bloque deportivo reúne camisetas de Boca Juniors vinculadas a Leandro Paredes, una casaca de la Selección Argentina usada por Néstor Craviotto en la Copa América 1993, otra de River Plate firmada por campeones del mundo y la camiseta número 10 de Independiente donada por Ricardo Enrique Bochini.

En la jornada también participan Fabricio Oberto, con su camiseta número 7 de básquet, y los tenistas Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, con raquetas de Roland Garros 2026 y el US Open 2026 a $ 900.000 de base cada una.

A partir de las 15.45 h llegan las obras de arte, con piezas acercadas a través del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y creaciones de Milo Lockett y Mauro Ketlun. En ese tramo sobresale la pintura “2602” de Pablo Siquier, que arranca con la base más alta de la jornada en $ 11.130.000.

El último turno de la tarde comienza a las 18.30 h con el lote 23, un par de ojotas que Guillermo Cóppola donó asegurando que pertenecieron a Diego Armando Maradona. La pieza sale a remate con un precio base de $ 2.000.000 y marca el cierre de la jornada benéfica.

Las ojotas usadas por Maradona que se sumarán a la subasta

Cómo participar en la subasta de la UBA

Para participar del remate es necesario registrarse previamente en el portal oficial del Banco Ciudad desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El ingreso se realiza con las mismas credenciales de autogestión de la entidad bancaria y habilita la consulta del catálogo completo de 23 lotes.

Una vez definida la elección, cada postor debe abonar una garantía de $ 10.000 por cada lote en el que desee ofertar, con fecha límite hasta las 11 h de este jueves 26 de noviembre. Durante la jornada, cada lote cuenta con un turno de 15 minutos entre las 13 y las 18.45 h y las ofertas se actualizan en tiempo real.

Quienes no resulten adjudicatarios en su lote recibirán la devolución completa de la garantía de forma automática en su cuenta. Ese reintegro se acredita en un plazo de hasta siete días hábiles, mientras que más información institucional sobre la campaña figura en uba.ar/porlauba/.