Pulseada histórica por Carrefour: un gigante chileno podría controlar las 700 sucursales del país

La venta de Carrefour Argentina ingresó en su fase decisiva, con unas 700 sucursales en juego y una disputa que promete cambiar el panorama del retail local. La negociación está coordinada por Deutsche Bank y, en las últimas horas, se presentaron las ofertas formales de los principales jugadores del sector.

Entre los interesados figuran nombres históricos del supermercadismo argentino como Francisco De Narváez y Alfredo Coto, junto a conglomerados internacionales con ambiciones regionales. También participan Sophia Capital, la familia Braun de La Anónima, el empresario Rubén Cherñajovsky de Newsan y el fondo Inverlat, propietario de Havanna, todos con la mira puesta en segmentos selectivos del negocio, informó Lu17.

Sin embargo, la sorpresa llegó desde Chile: Cencosud, dueño de Jumbo y Disco en Argentina, se perfila como el candidato más firme para quedarse con el paquete completo. En mayo, el grupo trasandino ya había adquirido Makro y Basualdo por 122,5 millones de dólares, consolidando su estrategia de crecimiento en el país con el formato mayorista.

La apuesta de Cencosud no se limita a hipermercados. El conglomerado busca diversificar formatos y fortalecer su presencia en ciudades del interior, donde la competencia es menor pero el consumo se mantiene estable.

La competencia internacional se suma a la pulseada por Carrefour, mientras el grupo francés sigue expandiéndose en Argentina

La disputa tampoco se reduce a jugadores regionales. El fondo estadounidense Klaff Realty, que maneja Tienda Inglesa en Uruguay, también presentó su interés. Con más de 100 sucursales y una facturación anual de 750 millones de dólares, Klaff posee experiencia y respaldo financiero para competir en el mercado argentino.

El atractivo de Carrefour radica en su extensa red de puntos de venta y su capilaridad territorial, difícil de igualar. Curiosamente, mientras evalúa desprenderse de activos, el grupo francés sigue expandiéndose: recientemente confirmó la compra de Super A, con casi 20 autoservicios en Mendoza, y prepara la apertura de una nueva sucursal en Neuquén, apuntando al crecimiento de la Patagonia impulsado por Vaca Muerta.

Analistas del sector advierten que Carrefour podría quedarse solo con el formato Express, más pequeño y de conveniencia, y ceder los hipermercados. La decisión se enmarca en un contexto económico complejo: inflación elevada, volatilidad cambiaria y presión fiscal obligan a replantear inversiones. La caída del consumo masivo y la competencia por precios erosionan los márgenes, haciendo que las superficies grandes resulten más costosas y difíciles de sostener.

El proceso también tiene un componente político importante, ya que la estabilidad institucional y las medidas que adopte el Gobierno nacional podrían influir en la decisión final de los oferentes.