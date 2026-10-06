Giro de dividendos: las empresas enviaron cerca de US$4.000 millones al exterior en 2026, según el BCRA

Las empresas giraron cerca de US$4.000 millones en dividendos al exterior entre enero y septiembre de 2026, según presentó el lunes el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La cifra incluye los pagos a través del mercado de cambios y las transferencias mediante canjes, medidos en dólares constantes de septiembre de 2026.

Es el monto más alto para los primeros nueve meses del año en la serie presentada por Werning, que arranca en 2015. En 2016, tras la salida del cepo anterior, las empresas habían girado US$2.900 millones entre enero y septiembre, en valores actualizados, y unos US$4.200 millones en todo el año.

Las empresas ya giraron cerca de US$ 4.000 millones en dividendos en 2026 Transferencias de dividendos al exterior del sector privado, en miles de millones de dólares constantes de septiembre de 2026 Enero a septiembre Octubre a diciembre 2026: datos hasta septiembre. Incluye egresos por el mercado de cambios y transferencias de divisas mediante canjes. Fuente: BCRA, presentación de Vladimir Werning en la Semana Mundial del Inversor.

Qué muestran los datos mensuales del BCRA sobre el giro de dividendos

El anexo estadístico del balance cambiario del BCRA, que mide solo las operaciones por el mercado de cambios y en dólares corrientes, registra US$3.732 millones en pagos de utilidades y dividendos entre enero y agosto. Es el valor más alto para esos ocho meses desde el inicio de la serie, en 2003. El dato de septiembre todavía no fue publicado.

En ocho meses, la cifra ya supera el total anual de cualquier año desde 2012. El mes de mayor volumen fue junio, con US$1.015 millones.

El contraste con los años de restricciones es marcado: entre 2020 y 2025, las empresas giraron en conjunto US$633 millones, menos de lo que se envió solo en junio de este año.

Por qué crecieron los giros de dividendos tras la flexibilización del cepo

El cambio se explica por la Comunicación «A» 8226 del BCRA, vigente desde el 14 de abril de 2025, que habilitó a los bancos a cursar pagos de utilidades y dividendos a accionistas del exterior a través del Mercado Libre de Cambios (MLC). La habilitación alcanza solo a las ganancias de ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2025.

Las utilidades acumuladas durante los años de cepo todavía no pueden girarse libremente. Las empresas también siguen sin poder comprar dólares para atesoramiento y mantienen la restricción cruzada, que les impide operar con dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días si acceden al mercado oficial.