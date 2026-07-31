Uno de los pueblos más lindos de Argentina sortea oro entre sus visitantes: dónde queda

La Carolina, en la provincia de San Luis, lanzó una original propuesta para estas vacaciones de invierno: quienes visiten el pueblo podrán participar por una muestra de oro de 18 quilates extraída de sus propios arroyos. La iniciativa busca atraer visitantes, pero también poner en valor la historia minera que dio origen a esta localidad serrana.

Hay destinos que sorprenden por sus paisajes, otros por su gastronomía o su patrimonio histórico. Pero La Carolina, un pequeño pueblo ubicado en las sierras de San Luis, decidió ir un paso más allá: sortear oro entre los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno.

La propuesta es tan llamativa como simbólica. El premio consiste en una muestra de oro de 18 quilates, obtenida por pirquineros locales mediante la misma técnica artesanal que dio identidad al pueblo desde hace más de dos siglos.

Según informó la Agencia de Noticias San Luis, el objetivo es incentivar el turismo y, al mismo tiempo, recordar el fuerte vínculo que la localidad mantiene con la minería, actividad que marcó su desarrollo desde fines del siglo XVIII.

La Carolina, el pueblo donde la historia del oro sigue viva

La Carolina se encuentra a unos 82 kilómetros de la ciudad de San Luis, rumbo al noreste provincial, en plena sierra y a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Con calles empedradas, antiguas construcciones de adobe y un entorno de cerros, quebradas y arroyos cristalinos, el pueblo conserva la atmósfera de los antiguos asentamientos mineros que florecieron tras el descubrimiento de importantes vetas auríferas a fines del siglo XVIII.

Hoy, ese pasado puede revivirse recorriendo viejas minas, ingresando a túneles históricos y conociendo cómo trabajaban los primeros buscadores de oro que llegaron a la región.

La Carolina forma parte de los destinos turísticos más singulares de San Luis y suele recibir una gran cantidad de visitantes durante el invierno, cuando el paisaje serrano invita a disfrutar caminatas y actividades al aire libre.

Un premio que resume la identidad del pueblo

Desde el municipio explicaron que el sorteo busca «premiar a quienes eligen visitar La Carolina y condensar en un solo objeto la historia, la identidad y el espíritu de un pueblo serrano que figura entre los más bonitos del mundo».

El oro que se entrega fue extraído de los arroyos de la zona por pirquineros locales, quienes aún mantienen viva la tradición artesanal de buscar pequeñas partículas del metal precioso utilizando métodos similares a los de hace cientos de años.

Cómo participar del sorteo

Participar es sencillo. Los turistas solo deben conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, ya que ese comprobante funciona como cupón para el sorteo diario.

Cuantos más días permanezca una persona en la localidad y obtenga nuevos tickets, mayores serán sus posibilidades de ganar.

Cuándo se realiza el sorteo

Los sorteos comenzaron el 18 de julio y se realizan durante diez jornadas consecutivas, siempre a las 17, en la Oficina de Informes Turísticos.

Cada día participan únicamente los comprobantes emitidos durante esa jornada y el ganador debe presentar el ticket correspondiente para retirar el premio.

Mucho más que un sorteo

Más allá de la posibilidad de llevarse una pieza de oro, La Carolina invita a descubrir uno de esos pueblos donde el tiempo parece haberse detenido.

Su casco histórico peatonal permite recorrer con tranquilidad cada rincón, mientras que los senderos serranos, los arroyos y las antiguas explotaciones mineras ofrecen una experiencia diferente para quienes buscan combinar naturaleza, historia y cultura en un mismo viaje.

La iniciativa del municipio convierte al oro en un atractivo, pero el verdadero tesoro de La Carolina sigue siendo su patrimonio y la posibilidad de conocer uno de los pueblos con mayor identidad minera de la Argentina.