La Patagonia es el lugar más caro para ir al supermercado: cuánto cuesta en Neuquén y Río Negro

Tras conocerse el dato de inflación de enero, que se ubicó en el 2,9%, el costo de la canasta básica volvió a poner sobre la mesa las fuertes asimetrías que existen en la Argentina. En este marco, un informe reveó que ir al supermercado en la Patagonia requiere un presupuesto considerablemente mayor que en el resto del país.

De acuerdo con el reciente informe del «Changuito Federal» elaborado por la consultora Analytica con datos de enero de 2026, existe una brecha superior a los $113.000 entre el distrito más caro y el más barato del país para adquirir una canasta de alimentos y bebidas de primera marca.

La Patagonia lideró el ranking de precios más caros

Las provincias del sur lideran indiscutiblemente la tabla de los costos más altos a nivel nacional.

El top 5 de las jurisdicciones más caras quedó conformado de la siguiente manera:

Santa Cruz: $911.587 por mes.

$911.587 por mes. Chubut: $903.640.

$903.640. Tierra del Fuego: $891.399.

$891.399. Río Negro: $887.034 .

. Neuquén: $867.078.

En la otra cara de la moneda se ubican las regiones del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA). Misiones registró el changuito más económico, con $798.252, seguida por La Rioja ($807.000) y Chaco ($808.000).

La paradoja del salario: dónde «duele» más la inflación

Más allá del impacto nominal al pasar por la caja del supermercado, el informe revela un dato clave sobre el esfuerzo relativo que representa la comida frente a los ingresos familiares.

En la Patagonia, a pesar de tener los precios más altos del país, llenar el changuito equivale aproximadamente al 15,7% de la suma de dos salarios privados registrados, según la consultora.

Esto se explica porque los sueldos promedio en distritos petroleros o turísticos como Neuquén y Santa Cruz son comparativamente más altos, amortiguando parte del golpe inflacionario.

En contraste, en las provincias del norte, donde los alimentos son nominalmente más baratos, los ingresos más bajos hacen que la misma canasta absorba hasta el 29,7% de dos salarios familiares, casi el doble de esfuerzo económico que en el sur.

Alimentos y alquileres: los rubros que más castigaron en enero

El informe de Analytica marca que durante el primer mes del año hubo variaciones significativas en productos de consumo masivo: el aceite de girasol subió entre 3% y 5%, y las hamburguesas entre 4% y 7%.

Estos datos van en línea con la medición oficial del INDEC, que destacó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó un 4,7% a nivel nacional, traccionado fuertemente por la carne y las verduras.

En diálogo con el diario Ámbito, la economista Rocío Bisang precisó el impacto estacional: «El aumento promedio de las verduras fue del 28%, con el tomate volando al 92%».

Por fuera del supermercado, el costo de vida en la Patagonia sumó otra fuerte presión: la vivienda. Hacia dentro de este rubro, los aumentos de los alquileres casi triplicaron el nivel general de inflación, alcanzando un 7,8%, con la región patagónica encabezando las subas a nivel nacional.

A contramano, rubros como «prendas de vestir y calzado» mostraron una retracción del 0,5% en enero, un sector fuertemente golpeado por el avance de las importaciones (que crecieron un 291,8% aportando u$s789 millones, según datos de ABECEB).