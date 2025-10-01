Dólar oficial y blue: cotizaciones del miércoles 1 de octubre 2025 que debés conocer

El dólar abre hoy miércoles 1 de octubre 2025 con fuerte expectativa, tras el cierre alcista de septiembre. Conocé la cotización de todos los tipos de cambio en Argentina: precio del dólar blue, valor actualizado del dólar oficial minorista, y cómo operan los dólares financieros MEP y Contado Con Liquidación (CCL). Seguí acá la última hora del mercado.

Las cotizaciones del dólar de este miércoles 1 de octubre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.445 para la venta.

$1.445 para la venta. Dólar Oficial: $1.400 en Banco Nación .

$1.400 en . Dólar MEP: $1.495,96

$1.495,96 Dólar CCL: $1.538,46

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones miércoles 1 de octubre 2025

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria de este miércoles 1 de octubre 2025, a continuación. El dólar oficial en Banco Nación abre hoy en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar hoy.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1350 1400 Banco Nación 1350 1400 Banco ICBC 1325 1405 Banco BBVA 1355 1410 Banco Supervielle 1360 1410 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Santander 1350 1400 Banco Galicia Más 1355 1405 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1350 1440 Banco Piano 1335 1410 Banco BPN 1340 1410

En Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad en $1.340 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones miércoles 1 de octubre 2025

El dólar blue abre este miércoles 1 de octubre 2025 en:

Para la compra: $1.425

Para la venta: $1.445

Por su parte, los dólares financieros operan este miércoles 1 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.495,96

Dólar CCL:

Apertura: $1.538,46

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.820 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: