¡Argentina entre los mejores helados artesanales del mundo! El equipo nacional subió al podio en la Gelato World Cup

La Selección argentina del Helado Artesanal subió al podio en la competencia internacional más importante del sector, la Gelato World Cup, que se realiza cada dos años en Italia. El equipo nacional se midió en ocho competencias frente a 11 países de los cinco continentes.

La competencia se realizó en el marco de la 46° edición de SIGEP donde, en la edición pasada, el grupo argentino obtuvo el cuarto lugar.

La Selección argentina se integró por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y la Federación de Trabajadores Pasteleros. Durante el torneo se enfrentó a Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur.

El conjunto nacional compuesto por Eduardo Zacaria (56 años, de Coronel Brandsen PBA) en su rol de capitán; Diego Colaneri, heladero, (45 años, Villa Luzurriaga, PBA), Diego Calculli, pastelero (31 años, CABA) y Sergio Federico Mercado, chocolatero (45 años, Caseros, PBA), obtuvo en esta edición el tercer puesto y así ingresó al podio de los mejores helados del mundo. El primer puesto lo ganó Singapur y el segundo, Francia.

Argentina en el mundial de helados: los desafíos

Durante la Gelato World Cup se realizaron ocho diferentes desafíos que abarcaron desde entradas de helado salado para la alta cocina, torta helada, mono porción en vaso, mignones de chocolate, el armado de un “Vassoio Tronquetto” y paletas glaseadas hasta pruebas sorpresa “mistery box”; una pieza artística como la escultura de chocolate y la presentación del buffet final.

La delegación argentina presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate bajo la temática de “Jardín de mariposas”.

El presidente de AFADHYA y Maestro Heladero Maximiliano Maccarrone, impulsor de la participación de Argentina en este certamen, expresó: «El Helado Artesanal es embajador de nuestra gastronomía ante el resto de las naciones». Y agregó: «Argentina es reconocida por su carne, su vino y su turismo. Hoy, el Helado Artesanal se suma con fuerza a esta representación de identidad nacional y planta bandera representando en lo más alto a nuestro país en el mundo».