Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $9.000.000 a 30 días en la primera semana de noviembre 2025

Tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras han registrado cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo modificado: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco ICBC es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 35,3% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Nación, con un rendimiento del 35% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco Meridian, que paga una tasa nominal anual (TNA) del 46%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco Meridian 46,00% 3,833% $9.344.970 Banco Voii 40,00% 3,333% $9.299.970 Banco Bica 40,00% 3,333% $9.299.970 Banco de Comercio 39,00% 3,250% $9.292.500 Banco Provincia de Tierra del Fuego 39,00% 3,250% $9.292.500 Banco CMF 38,00% 3,167% $9.285.030 Banco del Sol 38,00% 3,167% $9.285.030 Banco del Chubut 37,50% 3,125% $9.281.250 Banco Julio 37,00% 3,080% $9.277.200 Banco de la Provincia de Córdoba 36,00% 3,000% $9.270.000 Banco Mariva 36,00% 3,000% $9.270.000 Banco ICBC 35,30% 2,942% $9.264.780 Banco Nación 35,00% 2,917% $9.262.530 Banco Hipotecario 34,00% 2,833% $9.254.970 Banco Comafi 33,50% 2,792% $9.251.280 Banco Macro 33,00% 2,750% $9.247.500 Banco Credicoop 33,00% 2,750% $9.247.500 Banco Ciudad de Buenos Aires 32,00% 2,667% $9.240.030 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 32,00% 2,667% $9.240.030 Banco BBVA 32,00% 2,667% $9.240.030 Banco Galicia 31,00% 2,583% $9.232.470 Banco Patagonia 31,00% 2,583% $9.232.470 Banco Supervielle 31,00% 2,583% $9.232.470 Banco Provincia de Buenos Aires 31,00% 2,583% $9.232.470 Banco Santander 29,00% 2,417% $9.217.530

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $9.000.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $9.000.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $9.000.000×1,02917 = $9.262.530. Es decir, el rendimiento será de $262.530.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 2.931%. Esto está por encima de la inflación proyectada para noviembre 2025.

Si tomamos el 46% n.a que paga el Banco Meridian (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 3,833%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para noviembre 2025 una inflación del 2,1%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.