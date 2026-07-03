Nación dio otro paso para privatizar Corredores Viales: aprobó la primera etapa de una nueva licitación

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, publicó el Boletín Oficial donde anunció que aprobó los resultados de la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25.

Según lo detallado, la licitación se enmarca en el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A., declarada sujeta a dicho régimen por la Ley de Bases N° 27.742.

Economía aprobó la primera etapa de licitación de Corredores Viales: el detalle de la resolución

El Gobierno recordó que el objetivo del contrato es permitir «la construcción, explotación, administración, reparación, conservación y mantenimiento bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje de varios tramos de rutas nacionales conocidos como Red Federal de Concesiones – Etapa II-B«.

La Resolución 884/2026 detalla que los tramos licitados se dividen en cuatro renglones: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Con el documento se da por concluida y validada «la fase de precalificación y evaluación de las capacidades técnicas y económico-financieras de las empresas que se presentaron (en total se recibieron 41 ofertas de 18 firmas o consorcios)».

Por otra parte, el Ministerio menciona en el texto que se decidió hacer lugar al reclamo presentado por el consorcio CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., al cual la Comisión Evaluadora había recomendado rechazar en primer término. De esta manera se indicó que tras revisar los índices financieros y considerar que la diferencia técnica no afectaba su solvencia, «se resolvió reincorporarlos al proceso y devolverles la garantía de impugnación».

En tanto, se rechazaron definitivamente las ofertas de otros consorcios para tramos específicos al considerar que «no cumplieron con los requisitos de la primera etapa». Entre las firmas excluidas se encuentran: Construcciones Electromecánicas del Oeste – Edmacar, Vial Agro, y Autovía Construcciones – Guigivan, entre otras.

Sobre el final de la resolución, el Ministerio informó que se fijó para el 6 de julio de 2026 a las 11 la apertura del «Sobre N° 2». En esa fecha también se darán a conocer las propuestas económicas de las empresas que lograron precalificar.