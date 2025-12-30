Cuenta regresiva para las colonias: tres chequeos médicos recomendados para los más chicos

Más de 4500 chicos podrán disfrutar de las colonias de vacaciones organizadas por la Municipalidad de Neuquén. Foto: Florencia Salto

Una de las actividades más comunes en vacaciones de verano son las colonias. En Río Negro y Neuquén, hay un sinfín de propuestas gratuitas para las infancias en la mayoría de las ciudades. Muchos asisten y es conveniente saber si están físicamente preparados para empezar.

En las colonias de vacaciones, los más chicos de la casa pasan varias horas al aire libre, en movimiento y en contacto con otros grupos combinando juegos, deportes, pileta y exposición al calor extremo.

Los profesionales de la salud recomiendan realizar una revisión de rutina a los chicos que participarán antes de iniciar las actividades. Si bien no se trata de un requisito obligatorio para la inscripción, hacer el apto físico es una práctica preventiva que aporta tranquilidad a las familias y al equipo de coordinadores.

Los controles pediátricos suelen concentrarse al comienzo del ciclo escolar, pero pueden adelantarse. Los chequeos garantizan que todos puedan participar de forma segura, detectar a tiempo posibles condiciones que requieran atención y prevenir complicaciones.

Chequeos médicos: los tres infaltables

El control previo recomendado incluye tres chequeos principales: un apto físico actualizado, la verificación del calendario de vacunación y una evaluación clínica general.

Sería útil, además, repasar antecedentes como alergias, asma, intolerancias, o medicación habitual, ya que estos datos permiten adaptar actividades, anticipar necesidades y responder con mayor rapidez ante situaciones imprevistas.

Chequeos médicos: revisar el esquema de vacunación

Revisar el esquema de vacunación es un punto importante, ya que las colonias implican convivencia diaria y contacto cercano entre grupos masivos. Si bien no hay exigencias especiales, mantener las vacunas al día es una forma accesible de cuidar la salud.

“Estos chequeos no deben verse como algo excepcional. Son controles simples, similares a los que se hacen para la escuela, que ayudan a tener un panorama actualizado de la salud del chico y a acompañar mejor su actividad física durante el verano” afirma la Rosana Romano, médica especialista en Medicina Familiar.

La profesional de Salta trabaja en un centro médico de «Boreal Salud», una empresa argentina con 25 años de trayectoria en el sector salud que brinda cobertura médica a más de 260.000 asociados en algunas regiones del país y que difundió las recomedaciones.

Chequeos médicos: no es una carga, es una oportunidad

Además, esta instancia es una oportunidad para detectar patologías o condiciones que pueden pasar desapercibidas en el año como cambios en la visión o en la audición, síntomas respiratorios leves o hábitos de hidratación y exposición al sol.

Son chequeos breves, fáciles de realizar y útiles. Todas las recomendaciones requieren un abordaje sencillo y pueden hacer la diferencia positiva en el bienestar de los chicos durante las actividades.