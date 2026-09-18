Se reactiva la exploración minera en Santa Cruz: 14 proyectos buscan explotar el potencial del Macizo del Deseado

El seguimiento técnico y administrativo de las iniciativas está a cargo de la Secretaría de Estado de Minería provincial. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Con la mejora de las condiciones climáticas y el inicio de una nueva temporada de trabajo en territorio, Santa Cruz se prepara para retomar e intensificar las actividades de exploración minera en distintos sectores del Macizo del Deseado, uno de los distritos metalíferos más ricos del país.

El Gobierno provincial señaló que actualmente 14 proyectos de oro y plata mantienen actividades de exploración activa. Durante las próximas semanas, varias compañías retomarán o intensificarán las campañas de perforación, mapeo geológico, muestreo y estudios geofísicos.

Estos proyectos son Cerro Bayo, Cerro León, El Águila, El Dorado-Monserrat, El Pantano, El Zanjón, Joaquín, La Flora, La Manchuria, Lolita, Luna Roja, Sascha/Marcelina, San Agustín y Venidero.

El seguimiento técnico y administrativo de las iniciativas está a cargo de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, que acompaña el desarrollo de las nuevas campañas en el territorio.

FoMiCruz hará una nueva campaña exploratoria en San Agustín

En este contexto, el Gobierno provincial destacó en detalle algunos de los avances que se están llevando a cabo.

Entre los proyectos que retomarán sus actividades se encuentra San Agustín, donde la Sociedad de Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FoMiCruz) proyecta desarrollar una nueva campaña de aproximadamente 4.000 metros de perforación.

La empresa estatal ya había iniciado durante 2026 una primera etapa exploratoria, que alcanzó 622 metros perforados antes de la interrupción de las tareas por la pausa invernal.

La nueva campaña permitirá ampliar la información obtenida hasta el momento y profundizar los estudios destinados a determinar el potencial mineral del área.

La nueva inversión de Fredonia Mining en El Dorado-Monserrat

En paralelo, El Dorado-Monserrat se prepara para una nueva etapa de trabajos luego de que la canadiense Fredonia Mining anunciara una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares canadienses para continuar con las actividades de exploración y avanzar en el desarrollo del proyecto.

El programa contempla dar continuidad a las tareas de campo y perforación, en una nueva señal de interés de capitales internacionales por el potencial geológico del territorio, expresó la Provincia.

Las inversiones destinadas a exploración permitirán generar información sobre el subsuelo y determinar si los resultados obtenidos justifican futuras etapas de desarrollo de los proyectos.

Santa Cruz presenta sus proyectos en búsqueda de inversiones

Para la Secretaría de Estado de Minería, la exploración constituye «una etapa fundamental de la actividad minera», debido a que permite generar información geológica, identificar recursos y determinar la viabilidad de eventuales desarrollos productivos.

En este marco, la política provincial combina la promoción de inversiones con las tareas de fiscalización y control de las actividades que se realizan en territorio. En esa línea, se señaló que la exploración constituye el primer eslabón de una eventual cadena productiva, con potencial para generar inversiones, empleo y contratación de bienes y servicios locales.

Recientemente, la Provincia participó del evento Argentina Mining Norte 2026, donde la Secretaría de Estado de Minería compartió un espacio institucional con FoMiCruz para presentar proyectos y oportunidades de inversión ante compañías e inversores nacionales e internacionales.