Banco Galicia sufrió un colapso en su app: usuarios no pudieron acceder a sus cuentas

Los sistemas de Banco Galicia colapsaron este jueves 18 de septiembre 2025, impidiendo a sus clientes acceder a sus cuentas en una jornada de furia para el dólar. El apagón, que afecta a la app y al home banking desde la madrugada, inmovilizó los fondos de los usuarios en un momento clave. La entidad ya emitió un comunicado. Los detalles.

Problemas con la app de Banco Galicia: las explicaciones de la entidad

Autoridades del Banco Galicia informaron este jueves 19 de septiembre 2025 que su «equipo especializado está trabajando intensamente para resolverlo lo antes posible» el problema generalizado que presentaba la app durante esta mañana. Sin embargo, la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio y la imposibilidad de operar fue en aumento.

La entidad, a través de sus canales de atención en redes sociales, reconoció el «inconveniente técnico en nuestros canales» y pidió disculpas por las molestias ocasionadas. Sin embargo, los clientes estaban furiosos: «la app está caída desde esta mañana, ¿no piensan dar alguna explicación??», preguntó un usuario, reflejando el sentir general.

Según informó Noticias Argentinas, muchos de los usuarios denunciaron que «no es un inconveniente técnico, sencillamente es no poder disponer de tu dinero«.

Problemas con la app de Banco Galicia: opciones digitales ante los inconvenientes

Ante la imposibilidad de operar a través de sus canales principales, el Banco Galicia ofreció algunas alternativas a los usuarios:

Online Banking web: Aunque algunos usuarios reportan problemas también en la web, el banco insiste en que la versión online banking a través de un navegador debería funcionar, utilizando el Token Galicia que se visualiza en la app (si es que se puede acceder a la sección del token).

App MODO: El banco sugirió utilizar la aplicación MODO para realizar transferencias.

Pago mis Cuentas: Para el pago de servicios, se recomendó usar la web de Pago mis Cuentas.

Con información de Noticias Argentinas.-