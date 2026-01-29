¿Viajas a Chile? Aquí están las cotizaciones del peso chileno y el dólar para hoy 29 de enero 2026

En una jornada marcada por el intenso flujo en los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro, el peso chileno inicia este jueves 29 de enero 2026 con una cotización oficial de $1,64 para la compra y $1,68 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Esta estabilidad en el mercado formal se alinea con la firmeza del peso argentino frente a las divisas regionales, permitiendo que la conversión promedio en entidades financieras y plataformas internacionales se mantenga en los $1,68 por unidad.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 29 de enero 2026?

El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza este jueves 29 de enero 2026 en un promedio de:

$1,68 por unidad

Para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $168.000 argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 29 de enero de 2026?

Si estás planificando viajar a Chile este jueves 29 de enero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial jueves 29 de enero 2026:

$1.415 para la compra

$1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 29 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 29 de enero de 2026?

Cerca del final de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este jueves 29 de enero 2026, según el último reporte: