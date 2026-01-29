SUSCRIBITE Diario papel
¿Viajas a Chile? Aquí están las cotizaciones del peso chileno y el dólar para hoy 29 de enero 2026

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza?. Repasá acá a cuánto opera este jueves 29 de enero 2026. Repasá también el valor del dólar blue en la frontera, el precio del dólar oficial en Banco Nación y lo que necesitás saber sobre el uso de efectivo y tarjetas para optimizar tu presupuesto en Chile.

En una jornada marcada por el intenso flujo en los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro, el peso chileno inicia este jueves 29 de enero 2026 con una cotización oficial de $1,64 para la compra y $1,68 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Esta estabilidad en el mercado formal se alinea con la firmeza del peso argentino frente a las divisas regionales, permitiendo que la conversión promedio en entidades financieras y plataformas internacionales se mantenga en los $1,68 por unidad.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 29 de enero 2026?

El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza este jueves 29 de enero 2026 en un promedio de:

  • $1,68 por unidad

    Para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $168.000 argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

    Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 29 de enero de 2026?

    Si estás planificando viajar a Chile este jueves 29 de enero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

    Dólar oficial jueves 29 de enero 2026:

    • $1.415 para la compra 
    • $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

    Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 29 de enero 2026:

    • $1.395 para la compra.
    • $1.465 para la venta.

    Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 29 de enero de 2026?

    Cerca del final de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

    Así se encuentran este jueves 29 de enero 2026, según el último reporte:

    Paso FronterizoEstado hoy (29/01/2026)Horario de atenciónRecomendaciones clave
    Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
    Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
    Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Calzada despejada. Sectores con baches. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48.
    IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
    Ingreso 8 a 17.    		Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
    Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
    PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
    De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.    		Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

