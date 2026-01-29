¿Viajas a Chile? Aquí están las cotizaciones del peso chileno y el dólar para hoy 29 de enero 2026
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza?. Repasá acá a cuánto opera este jueves 29 de enero 2026. Repasá también el valor del dólar blue en la frontera, el precio del dólar oficial en Banco Nación y lo que necesitás saber sobre el uso de efectivo y tarjetas para optimizar tu presupuesto en Chile.
En una jornada marcada por el intenso flujo en los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro, el peso chileno inicia este jueves 29 de enero 2026 con una cotización oficial de $1,64 para la compra y $1,68 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Esta estabilidad en el mercado formal se alinea con la firmeza del peso argentino frente a las divisas regionales, permitiendo que la conversión promedio en entidades financieras y plataformas internacionales se mantenga en los $1,68 por unidad.
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 29 de enero 2026?
El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza este jueves 29 de enero 2026 en un promedio de:
- $1,68 por unidad
Para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $168.000 argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 29 de enero de 2026?
Si estás planificando viajar a Chile este jueves 29 de enero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial jueves 29 de enero 2026:
- $1.415 para la compra
- $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 29 de enero 2026:
- $1.395 para la compra.
- $1.465 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 29 de enero de 2026?
Cerca del final de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este jueves 29 de enero 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy (29/01/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada. Sectores con baches. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
