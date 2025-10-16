Video | Los ejes de la reforma laboral que anunció Luis Caputo: «Terminar con la industria del juicio»

Este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje grabado al Coloquio IDEA que se desarrolla en Mar del Plata. Allí, destacó los avances de su gestión económica y delineó los ejes de la segunda etapa del programa, que consistirán en una reforma laboral y tributaria.

⭕️“Hay que terminar con la industria del juicio”: Luis Caputo anunció una reforma laboral



👉El Ministro de Economía habló de forma virtual frente a los empresarios reunidos en el 61º Coloquio de IDEA en Mar del Plata.



🔗Leé la nota completa: https://t.co/MmFXgGyybu pic.twitter.com/sw2Ly4i13N — Diario Río Negro (@rionegrocomar) October 16, 2025

Caputo agradeció el apoyo recibido durante los primeros 20 meses de gestión y defendió el rumbo económico implementado, asegurando que Argentina dejó atrás un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria, que provocaba «depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios».

El ministro resaltó que la gestión logró estabilizar la macroeconomía, alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación a niveles «más normales», aunque reconoció que los precios continúan elevados. También destacó la reducción de la pobreza en más de 26 puntos y la recuperación del salario real, acompañada de una baja de impuestos.

Asimismo, descartó devaluaciones como herramienta para la competitividad, afirmando que esta debe lograrse mediante desregulaciones, reducción de impuestos, reformas laboral y tributaria y financiamiento a largo plazo a tasas razonables.

Qué dijo Luis Caputo sobre la reforma laboral

Con respecto a la reforma laboral, Caputo aseguró que Argentina cuenta con un régimen «arcaico, rígido e imprevisible» y sostuvo que los empresarios son «los primero que lo padecen».

En este sentido, resaltó las «dificultades que genera contratar gente» y detalló que en las pymes a veces «tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento».

Por este motivo, indicó que el país necesita “un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio”.

Caputo también anticipó una reforma fiscal

Por otra parte, confirmó la decisión de avanzar con una reforma tributaria que consistirá en “la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario” e “importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”.

Finalmente, Caputo convocó a los empresarios a mantener el acompañamiento: «Sé que para muchos es difícil. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos».

El Coloquio IDEA reúne a más de 1.000 empresarios de todo el país, gobernadores y funcionarios nacionales, consolidándose como uno de los principales encuentros del sector privado en Argentina.