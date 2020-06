"El aumento de casos es esperable, hay que redoblar la prevención"

Detrás del escritorio de la ministra, Andrea Peve, hay una estatuilla del exgobernador Felipe Sapag, creador del Plan Provincial de Salud que en marzo cumplió 50 años. “Lo rescaté porque, pobre, lo tenían arrinconado”, bromeó la funcionaria, quien ahora lo luce junto a un pequeño cura Brochero, el “gaucho” canonizado por el Papa Francisco que acompañó a enfermos durante la epidemia del cólera en 1867 y que finalmente murió de lepra, “ahora más necesario que nunca”.

El 20 de marzo se conoció el primer caso de coronavirus en la provincia de Neuquén. Seis días después comenzaba una cadena de transmisión en Las Lajas. El 30 de marzo se produciría la primera muerte en San Martín de los Andes de una paciente que contrajo la enfermedad. Hasta ahora hubo cinco fallecidos. En abril llegaría “el momento más crítico”, según lo definió Peve: Loncopué acumuló 34 personas positivas (ver aparte).

De las diez localidades que registraron casos, hoy hay cuatro activas, y una de ellas con un incremento constante las últimas dos semanas: la ciudad de Neuquén.

Los nuevos diagnósticos surgieron a raíz del foco derivado de Balsa Las Perlas y el que se generó alrededor de la clínica Ados, más una serie de casos sin nexo epidemiológico, es decir, que están en investigación porque se desconoce el antecedente que pudo generar la transmisión.

El ministerio de Salud de la Nación ubicó a la capital y Cipolletti como parte una misma región. La ciudad rionegrina tiene transmisión comunitaria del virus, a diferencia de la provincia de Neuquén.

La circulación en los puentes seguirá restringida al personal esencial hasta el 19 de junio. Foto Florencia Salto.

“Veníamos sin casos y a mí también me llamaba la atención, porque tenemos mucha relación con la provincia vecina. Veíamos que no pasaba nada, que no había, entonces empezamos a buscar más activamente. Hubo hasta una discusión si valía la pena realmente o no, pero empezaron a aparecer”, aseguró Peve.

Para la ministra, “mientras haya circulación en Río Negro, esta zona de Neuquén va a estar más expuesta, por supuesto”. “El trabajo que hay que hacer es un trabajo conjunto, articulado con la otra provincia. Eso es básico. Sabíamos que íbamos a tener más casos, creo que es muy necesario el tema de la activación de la circulación y el comercio, también de las actividades recreativas”, afirmó.

Por ahora, el trabajo es con Epidemiología de Cipolletti y una reunión semanal por Zoom con el hospital de esa ciudad para hacer “un resumen de todo el trabajo”.

Desde el lunes pasado, Neuquén ingresó dentro de la etapa de distanciamiento obligatorio, lo que derivó en la apertura de sectores económicos, e incluso recreativos.

“Creo que el aumento de casos es esperable con el momento y la cantidad de actividades que se comenzaron a hacer. También es fundamental redoblar la apuesta en el tema de la prevención. Puede ser que como venía todo muy tranqui, que haya habido un relajamiento de esas medidas. Hay que activarlas. Siempre desalienta cuando hay casos, aunque sea uno. Pero tampoco uno puede querer que sea todo cero cuando estamos viendo al AMBA que está muy complejo. Es una pandemia, no podemos pretender no tener”, manifestó la ministra.

La foto de hoy indica que los casos se producen en conglomerados, en grupos con vinculación entre sí. Crecen los diagnósticos positivos alrededor de estos focos. De permanecer esa situación epidemiológica, no se modificaría el nivel de apertura de actividades. Eso no significa que el escenario pueda cambiar y restringirse algunas.

“Vamos a tener que trabajar con Nación para revisar qué tenemos. Es lo que generalmente vamos haciendo: cuando tenemos dudas, lo conversamos con ellos. En algún momento esto se definirá o seguiremos igual. Tampoco vamos a esperar a tener 20 de estas situaciones”, dijo.

“Ahora hay que ver qué es lo que pasa. Eso crea también una situación compleja para el decisor (señala el cuadro que tiene detrás con la imagen de Omar Gutiérrez) porque es una situación de incertidumbre completa, todo el tiempo. La gente en los hospitales y centros de salud también está a la expectativa, es como estar de guardia. Es estar alerta todo el tiempo y eso desgasta”, agregó Peve.

En el hospital Castro Rendon se realiza un triaje a todas las personas que ingresan. Foto Florencia Salto.

La ministra está en el cargo desde abril de 2019. Es pediatra. Trabaja en Neuquén desde 1999 y el grueso de su tarea la realizó en el hospital Heller. En enero de este año, su preocupación era el hantavirus, pero a partir de febrero la agenda cambió.

Para la funcionaria, el peso “simbólico” del sistema de salud de la provincia colaboró para organizar una rectoría frente al sector privado y las obras sociales en la contención de la pandemia.

Destacó el trabajo de campo del equipo de epidemiología y la estrategia de haber realizado aislamientos en las viviendas, que requiere una labor territorial.

“Lo domiciliario es un poco la base del sistema de salud. El trabajo de Loncopué fue un lujo de territorio. Acá tenemos muy preparado el hospital, la terapia. Uno tiende a preparar eso, pero la mayor complejidad hoy es territorial”, sostuvo.

Explicó que “los epidemiológos llaman primero, van a domicilio y hacen una entrevista donde empiezan a revisar. El primer contacto es el núcleo familiar más cercano y, a su vez, se empieza a analizar depende dónde trabaje o las relaciones” (ver aparte).

A casi tres meses desde el primer diagnóstico de covid-19 en Neuquén, la ministra evaluó que el desafío como institución es “no quedarse quieto, por más que no haya casos”. “Siempre vamos pensando qué otra cosa hacer: en las estrategias epidemiológicas, en las cuestiones organizativas que hacen al control de daños. Siempre es buscar algo más, no quedarnos quietos”, enfatizó.

En cuanto a la estrategia que el gobierno nacional desplegó durante la pandemia, la calificó como “acertada”. “Cuando hemos necesitado han estado y creo que eso va a continuar así. Eso es tranquilizador porque muchas veces necesitás otro interlocutor. Hay un apoyo para las provincias en el caso de Nación y lo mismo hicimos nosotros en la provincia, tratando de centralizar localmente con más conversaciones con los jefes de zona y que ellos puedan trabajar del mismo modo, con los intendentes”, planteó.

Neuquén ingresó desde el lunes pasado a la etapa de distanciamiento social. Foto Florencia Salto.

“Loncopué fue un cimbronazo”

Loncopué, ubicada a 312, 7 kilómetros de la capital, acumuló 34 casos en total, siendo la primera localidad con transmisión del virus en conglomerado de la provincia. Dos meses después del brote, el último paciente fue dado de alta.

“Uno siempre piensa: cuando pase, va a pasar acá (por Neuquén capital) ¡y pasó allá! Creo que descolocó en un primer momento, pero nos enseñó un montón”, aseguró Peve.

Reconoció ese episodio como el “más crítico” en lo que va de la pandemia porque “había mucho para articular, y eso se hizo muy bien, pero había muchos intereses”. “Fue un momento que fue cimbronazo, causó una sorpresa que rápidamente se trabajó muy bien”, sostuvo.

A excepción de los primeros dos pacientes, quienes requirieron internación y finalmente fallecieron, el resto cursó el tratamiento en su domicilio.

Rastreo de contactos, la clave para evitar la propagación

Cada vez que a una persona se le diagnostica covid-19, es necesario mover todo un sistema de rastreo para ubicar a sus contactos estrechos, aquellas personas con más chances de haber contraído el virus por haber mantenido una relación de cercanía en los últimos días.

La intervención suele comenzar con un llamado telefónico de contacto y una visita al domicilio. “El primer contacto es el núcleo familiar más cercano y, a su vez, se empiezan a analizar otros dependiendo de dónde trabaje o sus relaciones. Ahora que hay cada vez más apertura, eso se amplía”, explicó la ministra de Salud, Andrea Peve.

Las entrevistas las realizan epidemiólogos del ministerio, pues se trata de una tarea que requiere una preparación específica. La conversación debe lograr que la persona reconstruya “su ruta de los últimos 14 días” y sus potenciales contactos en ese recorrido.

Lo que un paciente diga o no “depende de la habilidad del entrevistador”, aclaró la funcionaria, aunque también influyen los miedos, la culpa o los olvidos involuntarios. “A veces la persona después empieza a revisar y se acuerda algo que puede ser importante para investigar un poquito más”, explicó.

“Es un trabajo de hormiga. Por eso me preocupa cuando aparecen varios casos, porque ese trabajo de hormiga a gran escala requiere más gente”, añadió Peve. Si bien aclaró que “no cualquiera puede entrevistar”, sí se busca ampliar el personal abocado al seguimiento de contactos que se mantiene después por vía telefónica o videollamada.

Hasta el jueves, las personas aisladas por ser contactos estrechos en la provincia eran 452 en total.

“El personal que puede hacer el seguimiento puede ser alguien que no va a trabajar por alguna condición que le impide ir al lugar, pero que telefónicamente puede hacerlo. Todo el tiempo hay que estar organizando y gestionando los equipos de trabajo”, afirmó.

En números 6,21% es el porcentaje de test con resultado positivo que tiene hoy la provincia. Se analizan 120 muestras diarias. 4 localidades mantienen casos activos: Neuquén, Plottier, San Martín y Cutral Co.

De la cuarentena total al distanciamiento

13 de marzo

El gobernador Omar Gutiérrez decreta la emergencia sanitaria.

20 de marzo

El presidente Alberto Fernández dispone el aislamiento obligatorio en el país.

14 de abril

Neuquén flexibiliza. Se amplía el horario para reparto por delivery y se permite la apertura de talleres mecánicos y gomerías.

23 de abril

Se incorporan excepciones para la obra privada y las profesiones liberales.

11 de mayo

Se habilitan comercios y otros con atención limitada al público. Se suman inmobiliarias, gestorías y salones de venta de autos.

21 de mayo

Se permiten salidas recreativas en toda la provincia.

8 de junio

Abren bares, restaurantes, gimnasios y natatorios con cupo limitado. Se habilitan reuniones de hasta 10 personas.

La pandemia en Neuquén

20 de marzo

Se confirma el primer caso de coronavirus de la provincia.

26 de marzo

Un varón de 69 años del paraje La Buitrera (Las Lajas) tiene diagnóstico positivo. Comienza una cadena de transmisión en la localidad.

30 de marzo

Ocurre la primera muerte de una paciente que contrajo la enfermedad. Se trata de una mujer de 68 años de San Martín de los Andes.

5 de abril

Detectan dos casos en Loncopué. Tres días después se diagnostican 19 personas positivas en una sola jornada.

28 de abril

Se registra la quinta muerte por coronavirus de la provincia: una mujer de 70 años de la ciudad de Neuquén.

3 de junio

Fueron confirmados 32 casos, todos derivados de la subscomisaría 82 de Las Perlas.

9 de junio

Se dispone el cierre de la clínica Ados por una serie de casos. El día anterior Loncopué le da el alta al último paciente del brote.