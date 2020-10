El director de una clínica covid de Neuquén, internado con neumonía

El personal de salud, esencial en la pandemia, es uno de los sectores que más está expuesto al contagio del coronavirus. La enfermedad pone en riesgo a los planteles y a la vez resiente la capacidad del sistema de dar respuesta, porque obliga a rotar los equipos y se sobrecarga la tarea sobre un recurso que es escaso. En Neuquén hemos conocido casos en enfermería, en medicina clínica y ahora alcanzó incluso a los directores de los establecimientos.

"Ya estoy saliendo, hoy y mañana me dan el alta", contó Rodrigo Rabuffetti, quien está a cargo de la clínica Cmic de la capital. Tuvo neumonía por covid y se encuentra internado, a punto de cumplir los 21 días de aislamiento.

El médico había advertido que la situación en la provincia era crítica. "Todos estamos llenos, hoy Neuquén tiene una ocupación del 100% y vamos seleccionando minuto a minuto, hora a hora, hablando entre todos y viendo la posibilidad de gestionar una cama más", manifestó a principio de mes. Y agregó: "hoy estamos empezando a seleccionar qué pacientes van a recibir un respirador y qué pacientes no".

No es el único caso de covid en el plantel de la clínica. Hay terapistas, personal de medicina clínica, kinesiología y "muchos enfermeros".

"El sistema está cayendo de los números ideales. Nosotros teníamos un enfermero cada tres pacientes covid y ahora estamos teniendo un enfermero cada cuatro pacientes covid. Y eso es porque se van enfermando. No te queda otra opción, no podes dejar de atender, entonces el personal de salud se recarga más y eso hace que estemos cayendo. Es como una rueda: vamos entrando y saliendo", sostuvo Rabuffetti.

Explicó que "la sábana es muy corta" y que siempre "te falta personal para tener el personal ideal y atender estos pacientes que son extremadamente complejos."

Hasta ayer Neuquén reportó 10.452 pacientes covid ambulatorios y 435 internados, con cuadro moderados y críticos. Para dimensionar este número es superior a todos los agentes de salud que tiene el sistema: 10.386, entre los 9.388 que había en marzo y los 998 que se incorporaron, según el octavo informe de situación que envía el jefe de Gabinete a la Legislatura.

Rabuffetti consideró que es muy prematuro evaluar el impacto de las medidas de restricción a la circulación, dispuestas por el gobierno provincial, con dispar acatamiento en los siete municipios con transmisión comunitaria y controles flexibles o inexistentes, en algunos casos.

"Estamos con el arrastre de las semanas anteriores. Creo que las medidas no han sido todo lo efectivas que se ha pretendido, ya que hay mucha resistencia social, me parece, a llevarlas adelante. Creo que se va a notar, de todos modos todas las clínicas siguen llenas de pacientes", afirmó.

Aseguró que "hay mucha campaña en contra de las medidas también, ha habido movilizaciones en contra, entonces yo creo que el mensaje que la sociedad recibe es contradictorio, porque por lo menos desde mi discurso nunca plantié que se limitara la actividad económica, pero que si se limitara la actividad social, que es lo importante".

Remarcó: "yo creo que los bares, que los encuentros en las plazas, los parques de recreación deportiva no pueden seguir abiertos hasta que esto no baje enserio. Yo creo que se tiene que notar por lo menos una caída mayor a un 25% para decir que estamos empezando a controlar un poco el brote."

"No solo hablamos, también nos enfermamos", enfatizó el médico. Sobre cómo transita aún la enfermedad, dijo: "con mucha angustia, te pasa la vida por delante, es una situación muy fuerte desde lo emocional, no saber cómo vas a andar, donde vas a ir a parar. Desde lo físico relativamente bien, pero te afecta mucho la soledad, es algo que hay que trabajar mucho porque estas solo: no tenés familia, si bien estas vinculado permanentemente por las redes, no es lo mismo".