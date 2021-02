El incendio en El Bolsón está contenido pero siguen las tareas

Los focos del incendio forestal que se desató en Cuesta del Ternero el 24 de enero pasado están contenidos aunque no controlados en su totalidad.

“Control implicaría que la situación no va a crecer y no podemos decir que eso no vaya a ocurrir. Hoy (por ayer) hay muchos focos activos circunscriptos pero activos en situaciones que podrían resultar amenazantes”, dijo ayer el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Federovisky.

Anoche el Splif informó que los sectores 1, 3 y 5 están en "guardia de ceniza", mientras que en el 2 (Rinconada Nahuelpan- barrio Unión), 4 y 6 (límite con Chubut) mantienen los trabajos para ser controlados.

Los brigadistas determinaron continuar focalizando la atención a Rinconada Nahuelpan. Desde la cascada al norte y al sur se abocarán a extinguir los puntos calientes y enfriar la línea.

Prevén para hoy que se ataquen dos focos distanciados sobre la lenga. Para esto se trasladarán cuadrillas en helicóptero.

El sector 4 presenta dos focos activos, los que serán trabajados con una cuadrilla transportada en vehículo doble tracción equipados con herramientas de mano, bombas de espalda y equipo de bombeo. Lo mismo harán en el sector 5 donde ayer mediante un vuelo se detectaron dos columnas.

En relación con las 7.500 hectáreas afectadas por el fuego, el funcionario nacional insistió en que “deberá someterse a un proceso de restauración y mientras tanto, no puede usarse comercialmente”. “No puedo hacer una evaluación de qué pasará con estas tierras mientras estemos transitando la crisis de fuego. Pero la herramienta legal con que cuenta Argentina será aplicada como corresponde”, aseguró.

En Río Negro, la provincia a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se declaró la emergencia ígnea dentro de las áreas naturales provinciales protegidas de la zona andina, con lo cual se prohíbe hacer fuego al aire libre ya sea para quemas y/o elaboración de comestibles hasta el 1 de marzo de 2021.

En paralelo, en la órbita judicial, la municipalidad fue aceptada como querellante en la causa que investiga el origen del incendio en Cuesta del Ternero y que tiene a seis personas oriundas de Cipolletti y Fernández Oro imputadas por el delito ambiental.

“Esperamos la Justicia actúe con la mayor de las penas para los responsables. La negligencia generó este incendio que hasta el momento consumió dos viviendas; causando mucho daño a los vecinos, provocando un impacto ecológico y ambiental incalculable", dijo el intendente Bruno Pogliano.